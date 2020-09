Refuerzan controles de camiones en acceso a Goya

9 septiembre, 2020 4

Todos los camiones que ingresen de zonas rojas pueden hacer trasbordo de mercader铆as. Los que no puedan hacerlo por las caracter铆sticas de las mercanc铆as, son acompa帽ados hasta el interior de la ciudad, hasta el comercio donde deben descargar. Diariamente ingresan a Goya un promedio de 80 a 100 camiones.

Por Resoluci贸n N掳 685/2020 se hab铆a dispuesto que el ingreso del transporte de carga (peque帽o, mediano y de gran porte), debe realizarse por avenida Neustadt; previo control sanitario y de desinfecci贸n. En lo posible, debiendo realizar la transferencia de carga en el lugar que este municipio habilite para tal fin.

En un contacto con Radio Ciudad 88.3, la Directora de Industria, Mar铆a Paz Lampugnani inform贸 de los controles a los camiones que ingresan por avenida Neustadt. La funcionaria comunic贸 de varias actividades que se hacen en el ingreso principal a la ciudad de camiones de transporte pesado.

Sobre el tema, Mar铆a Paz Lampugnani dijo: “Nosotros ahora lo que hacemos es reforzar el control. Implementamos que todos los camiones que ingresen de zonas rojas pueden hacer trasbordo de mercader铆as, ya se obliga a aplicar ese mecanismo. Salvo el caso de camiones de transportes de combustible y de mercader铆a de la que no se puede hacer trasbordo. A estos se les permite ingresar. Por supuesto, con el acompa帽amiento de personal afectado al mismo. Tenemos ahora m谩s personas dedicadas al acompa帽amiento de camiones para que ingresen a la ciudad y salgan en el mejor tiempo posible con todos los cuidados y que ese cami贸n no quede circulando dentro de la ciudad”, dijo.

REGISTRO DE CAMIONES

“Tenemos un registro de los camiones que ingresan, son unos 80 a 100 por d铆a. Hacer el seguimiento de todos los camioneros, de todas las provincias, telef贸nicamente, ser铆a algo imposible. Pero s铆 hacemos monitoreo de los camiones goyanos. El camionero que viene de otra ciudad ingresa, pero solo a descargar y se va, no queda en la ciudad, o queda en la zona de transferencia y no ingresa en la ciudad. Antes del ingreso hacemos la desinfecci贸n de todo el cami贸n y del chofer, como para prevenir o disminuir la viralizacion y 聽tratar de que el camionero no baje o baje lo menos posible. Es el protocolo que se sigue desde el Ministerio de Transporte. Tambi茅n se trata de que el papeleo sea v铆a internet y que haya el menor manipuleo de papeles, que cada uno tenga su birome, y que tenga sus propios elementos con los cuales firmar. No intercambiarse con las otras personas. Tienen que tener el tapa bocas, el protector de ojos o las m谩scaras que protegen la cara”.

CARGA PESADA

“No hay otra v铆a acceso. Si tienen que ir hasta la Mazzanti, o hasta la Alem o Madariaga, no hay otras avenidas por donde puedan circular los camiones de gran porte. Por la Jujuy, puede ser que algunos camiones puedan transitar por ah铆, pero si son demasiado grandes no lo pueden hacer.

Tenemos que darnos cuenta que Goya es una ciudad muy grande, que por ah铆 comparada con otras ciudades Goya es una ciudad que tiene cuatro o cinco supermercados o hipermercados grandes o m谩s donde s铆 o s铆 la mercader铆a viene en los camiones semiejes grandes. No hay otra forma por ahora de suplir el ingreso de camiones grandes. No podemos evitar su ingreso. En este caso lo que hacemos es el acompa帽amiento con personal afectado al tema para justamente tratar de evitar que quede el cami贸n en la ciudad paseando. Sino que vaya a su lugar de destino, que descargue la mercader铆a y vuelva a salir”.

ESTAD脥STICA

“Aparte del transporte habitual de mercader铆a, a Goya entran camiones con materiales de ferreter铆a, materiales de corralones. Todo eso que ingresa, tipo materiales de construcci贸n, ca帽os pvc, que no se puede hacer trasbordo porque son pesados y se necesitan autoelevadores, debe ingresar. Igual lo que son motos.

Las ciudades con las que mayor actividad comercial tenemos es principalmente con todas las ciudades dentro de la provincia de Corrientes, con Corrientes Capital, donde se muestra un comercio intraprovincial. Despu茅s, hay un intenso intercambio con Buenos Aires, C贸rdoba, Santa Fe, Entre R铆os, Chaco, con la que tenemos gran actividad comercial.

Los principales elementos que ingresan a Goya: alimentos, bebidas, materiales de construcci贸n. Otra conclusi贸n que saqu茅, analizando los datos, fue que si ve铆amos el ingreso de mercader铆a por d铆a, not谩bamos que se repet铆an patrones. Los primeros d铆as del mes hasta el 15 ingresan muchos camiones, luego como que afloja, va disminuyendo. Lo mismo pasa si observamos semanalmente c贸mo es el ingreso. Los d铆as martes y mi茅rcoles, mitad de semana es cuando mayor afluencia de camiones tenemos. Llegando al s谩bado disminuye notablemente. Hay una tendencia estable como un patr贸n que se repite mensualmente y que es normal. Si uno analiza con los comercios seguramente los comercios hacen sus pedidos mensualmente”, dijo la Directora de Comercio.