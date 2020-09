Valdés: “La situación es difícil y compleja, la pandemia se está extendiendo por Corrientes Capital”

7 septiembre, 2020 8

Al anunciar las medidas, que apuntan a frenar el avance del Coronavirus en la ciudad, el mandatario pidió bajar la movilidad y subrayó que es imprescindible el compromiso de la población de mantener a rajatablas las normas prevención en pos del cuidado de la salud.

El gobernador Gustavo Valdés, ofreció esta mañana una conferencia de prensa en donde informó sobre la situación epidemiológica y las medidas dispuestas -vigentes hasta el lunes 14 de septiembre- a fin de reducir la movilidad de la población, con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19 en la capital correntina, que ha mostrado un incremento de casos, tal cual se viene reflejando diariamente en los partes oficiales.

En la oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por el intendente, Eduardo Tassano y los ministros, de Salud Pública, Ricardo Cardozo, de Secretaría General de la Gobernación, Carlos Vignolo y de Seguridad, Juan José López Desimoni e integrantes del Comité de Crisis.

Valdés volvió a insistir en la responsabilidad ciudadana, pidió a la población la menor movilidad posible y que acompañe a rajatablas las disposiciones, cuyo acatamiento serán vitales para frenar el avance del Coronavirus.

“La situación es difícil y compleja, la pandemia se está extendiendo por Corrientes Capital”, dijo con tono elocuente el titular del ejecutivo e instó a “tomar conciencia ya que no podemos tirar por la borda el enorme esfuerzo de estos meses que pasaron”.

“El esfuerzo hecho hasta ahora es enorme: sólo durante la última semana, realizamos casi 1000 hisopados diarios, pero debemos seguir cuidándonos para superar este momento”, dijo con firmeza Valdés.

Entre las principales medidas anunciadas por Valdés hay que mencionar que quedan suspendidas y están prohibidas las reuniones sociales y familiares en la Capital, hasta el domingo 13 de septiembre inclusive. Tampoco están autorizadas las actividades de culto.

Será obligatorio el horario corrido de funcionamiento de los comercios de 9 a 17 en la Capital. Los supermercados podrán funcionar hasta las 22 y las farmacias podrán hacerlo las 24 horas, aquellas que trabajen con esa modalidad.

Quedan expresamente prohibido los viajes y visitas de capitalinos a otras localidades, por lo cual los permisos de turismo interno a partir de ahora están restringidos.

También se implementan restricciones en la movilidad y circulación vehicular del tránsito en el puente General Belgrano, que solo estará habilitado para paso de actividades esenciales.

Los gimnasios deberán permanecer cerrados y los bares y restaurantes solamente podrán funcionar en ambientes al aire libre.

En tanto, se mantiene el asueto administrativo para toda la administración pública -excepto personal esencial-, que se hace extensivo además a los demás poderes del estado, el legislativo y judicial, quienes ya manifestaron sus adhesiones a las medidas.

Estas disposiciones estarán vigentes hasta el lunes 14 de septiembre y ese mismo día y tras las evaluaciones de rigor junto al Comité de Crisis, el lunes, el Gobierno Provincial determinará como está la situación y las medidas por adoptar en la continuidad de la emergencia sanitaria.

“El lunes 14 de septiembre brindaremos una nueva conferencia de prensa. Ya pasaron 182 días desde que detectamos el Caso 0, pero recién ahora estamos atravesando la situación más compleja: es fundamental que reduzcamos la movilidad y que sigamos cuidando la salud”, afirmó al respecto Valdés.

Asimismo, el gobernador aseguró que la ciudad de Goya continuará esta semana en Fase 3 y que un equipo del Comité de Crisis se traslada a la localidad de Santo Tomé para seguir de cerca la situación y acompañar en terreno a cada vecino.

Situación epidemiológica

En primer lugar, la directoria de Epidemiología, Angelina Bobadilla ofreció un informe sobre la situación en la Provincia. La facultativa señaló que la situación es difícil y compleja, teniendo en cuenta que la pandemia se está extendiendo en Capital y dio cuenta que la Provincia tuvo 522 contagios, de los cuales 289 ya se recuperaron y otros 230 se encuentran activos.

Específicamente sobre los casos registrados en una empresa textil de Capital, comentó que la mayoría de los trabajadores contagió a familiares, pero es una situación que se está controlando con el debido aislamiento.

Gobernador Valdés

Ante el aumento de contagios de Coronavirus en la ciudad de Corrientes durante los últimos días, el gobernador Gustavo Valdés, enfatizó en que “hoy estamos en el 52% de movilidad y debemos tomar conciencia del esfuerzo que estamos haciendo los correntinos y que actualmente, no es suficiente con lo que se viene haciendo”.

A su vez, hizo referencia a la situación de los barrios diciendo que “veo que no se están cuidando y que lo están tomando a la ligera pese a los nuevos casos; como sí que creyeran que no les va a llegar el Coronavirus y esto lleva a que no respeten las indicaciones”.

De esta manera, reiteró que “la situación es complicada y compleja” y que se deben extremar los cuidados en los núcleos familiares y fundamentalmente cuidar a los de la tercera edad como también a los que tengan enfermedades prexistentes, extremen los cuidados.

“no podemos tirar por la borda estos seis meses de esfuerzo, por eso con estas acciones estamos impidiendo que la población activa tenga la menor movilidad posible, para que en los próximos días estemos por debajo de los 5 o 10 casos por día”, aseguró Valdés.

Por otro lado, el primer mandatario hizo mención a la labor que realiza el sistema de salud pública de la Provincia, que “se encuentran trabajando al máximo y en la última semana se hicieron 1000 hisopados por día, lo cual implica un despliegue enorme de esfuerzo de recursos y pese a eso continúa avanzando la Pandemia y debemos colaborar como ciudadanos en no movernos” y agregó “le pedimos una semana más de esfuerzo”.

Asimismo, con respecto a las instalaciones del Hospital de Campaña dijo que “construíamos un hospital enorme para tratar de no necesitarlo hemos dicho en un comienzo, pero si seguimos con la movilidad, les aseguro que se ese hospital va estar absolutamente lleno”.

Así enfatizó que en actualmente dicho nosocomio contiene en total de 28 pacientes internados, de los cuales cinco tienen asistencia respiratoria mecánica y los restantes se encuentran en observaciones. Por eso, Valdés reiteró tomar “la mayor de las prudencias y que sean conscientes de que estamos haciendo todo lo posible para que los correntinos no mueran en esta pandemia; ya tenemos tres fallecimientos, de los cuales nos duelen profundamente porque podíamos haberlo evitado”, acotó.

Valdés sostuvo que las determinaciones efectuadas “no son medidas simpáticas ni agradables, y tienen repercusión para cada uno de lo que las estamos tomando”, pero que “ameritan en este momento”. “Siempre estuvimos a favor de generar la mayor cantidad de actividad posible”, añadió, el mismo en este sentido.

Continuando, el mandatario dio cuenta que el pico de la pandemia está fundamentalmente en Sudamérica. “La Argentina pasó a ser uno de los diez lugares de más contagios en el mundo y en nuestros alrededores tenemos complicaciones”, detalló, nombrando al Brasil y a provincias como Chaco y Entre Ríos.

Asimismo, el gobernador aseguró que la ciudad de Goya estará esta semana en Fase 3 y que un equipo del Comité de Crisis viajará a la localidad de Santo Tomé para seguir de cerca la situación.

Medidas para Capital

En este marco, Valdés anunció medidas para bajar la movilidad en la ciudad de Corrientes hasta el domingo 13 de septiembre, para analizar después “cuál es el panorama”.

Inicialmente, informó de la prohibición de las reuniones sociales y familiares. “Vamos a invertir en no juntarnos entre todos, en salud, y en tiempo de sacrificio”, citó el mismo.

Luego, adelantó que “no vamos a permitir las salidas de los ciudadanos de Corrientes con autorizaciones de turismo hacia ningun punto de la provincia”, ya que “son los que más salen al Interior. En este contexto, aclaró que “sí lo vamos a estar permitiendo en los puntos donde no hay contagio hacia los destinos donde no hay contagiados, de manera de poder tener algo de turismo”.

Respecto al tránsito en el Puente General Belgrano, el titular del Ejecutivo anunció que “vamos a tener exclusivamente los pasos esenciales”, debido a que “hay actividades, como el caso de los camiones, que no se pueden parar”. “Estamos hablando de la logística para que podamos tener alimentación adecuada, medicina y para el movimiento de nuestra economía también”, agregó, considerando que si bien “a raíz de esa movilidad nos ingresa el virus, esto es parte de lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir y desarrollar las actividades que estamos haciendo”.

En referencia a los comercios, “vamos a exigir horario corrido obligatorio, de 9 a 17, y que atiendan a sus clientes afuera”. “Los supermercados, abrirán hasta las 22, y las farmacias, las 24 horas, aquellas que tengan establecido un turno, para acceder a la medicina”, adicionó en su alocución.

Siguiendo, Valdés comunicó en este aspecto, que los bares y restó no van a estar permitidos, “solamente al aire libre; y los gimnasios van a permanecer cerrados”.