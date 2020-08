Rearte: “La base del equipo de Comu está armada”

28 agosto, 2020 10

Ariel Rearte sigue trabajando en el armado del plantel con nacionales y foráneos. En una charla dio detalles de lo que está y lo que falta en Comunicaciones para afrontar esta nueva temporada.

¿Cómo va el armado del equipo?

Hoy estoy tranquilo porque la base del equipo está armada. La identidad del equipo está asegurada, creo que le tenemos que dar un golpe de jerarquía y gol en las fichas que nos quedan. Sin embargo mantuvimos una estructura, incorporando jugadores del perfil que nosotros queremos como son Lucas (Arn) y José (Montero). Así que ahora hay que darle el toque ofensivo con las tres fichas mayores que quedan.

¿Has hablado con los extranjeros para ver qué posibilidades hay para que vuelvan?

La verdad es que he hablado con algunos pero con el salto que tuvimos en el dólar es difícil pensar en ellos si no bajan sus pretensiones. Igualmente creo que va a ver pocas Ligas que mantengan los números que tenían antes de la Pandemia. En Europa se está viendo un reducción del 50% de los salarios en dólares. Así que una vez que se cierre Europa y se defina lo que pase allí y en Asia (por lo general los jugadores esperan una oferta de Europa, después China, Japón o Corea y después empiezan a mirar a Sudamérica) así que una vez que vaya avanzando eso se podrá ver lo que nosotros pretendemos. Lo que queremos es traer jugadores probados ya que de esa manera los niveles de incertidumbre bajan. De todas maneras nosotros seguimos mirando jugadores, algunos que pasaron por el Club y otros que nunca jugaron.

¿La segunda alternativa es buscar un extranjero no garantido?

Yo creo que en la próxima Liga va a haber muy poco contrato garantido para los extranjeros. Uno por la incertidumbre económica y otra porque por ahí se juega una Liga más corta así que estamos en eso así que por ahí traemos alguno conocido y también probamos con uno nuevo.

¿El brasileño Leal va a seguir?

Con él y con el representante hablé la semana pasada y él se quiere quedar en Brasil así que tener un jugador que no quiere estar me parece que no conduce a nada así que se negociará la salida porque él tenía contrato por este año. Una lástima porque este año como se presenta la situación podía tener unos minutos en cancha. La idea era que fuera el pivot suplente. Pero si no quiere volver creo que lo mejor es llegar a un acuerdo y que se quede allí. Habrá que buscar con ese salario un jugador joven y que tenga ganas de pertenecer al proyecto.

El gran problema es el pivot ¿verdad?

A nosotros nos resta fichar un cinco titular, un escolta titular y a partir de ahí ver donde ponemos la otra ficha mayor y a partir de ese diseño donde sumamos un Sub 23 más.

José Defelippo ¿no estará este año?

La verdad es que quedamos muy lejos, de un lado y del otro hubo muchísima diferencia. Igualmente el mercado sigue abierto y nosotros el cupo de sub 23 lo tenemos totalmente liberado porque Guerra es un Sub 23 originario y sería el mismo caso el de José. Pero la diferencia es muy importante, si bien hay que esperar como se resuelve el mercado te diría que está demasiado lejos, de todas maneras también es cierto que yo no soy el que maneja los números del club.

¿Cómo vez el armado del resto de los equipos?

Los equipos que quieren ser top salieron rápido al mercado y se retiraron. De los que no estaban acostumbrados a estar arriba Boca piso fuerte, fue un poco lo que desacomodó las cosas. San Lorenzo, Instituto y Quimsa salieron fuerte a buscar los jugadores que querían tener. Nosotros salimos al mercado pero no pudimos competir con esos equipos. Quedamos relegados en las opciones que fuimos a pelear por eso es que hemos decidido dejar el dos y el cinco para dos extranjeros y tener paciencia para elegirlos. Realmente fuimos a buscar otros pivots y un par de escoltas de primer nivel pero en esa batalla del mercado no pudimos quedarnos con ninguno de los que queríamos.

Vuelve Lucas Arn un jugador que le rindió a Comu en el año que estuvo…

Si la verdad es que en esos 14 partidos que yo lo dirigí cuando llegue al Club rindió muy bien en lo deportivo y en lo humano. Me gustó mucho su contracción al trabajo, su disciplina para trabajar, para vivir, para jugar. Es un jugador que quisimos traer en los años anteriores y el tomó otras decisiones y hoy podemos sumarlo al equipo. Estoy contento porque se lo que él le dio al equipo en un momento crítico y limite, lo comprometido que fue, así que en un año entero uno piensa que puede rendir mucho.

Y¿en el caso de Montero?

La verdad es que buscamos un especialista en el tiro de tres puntos al ver que lo de Defelippo estaba tan complejo buscamos un jugador para ese puesto con el tiro de tres confiable. Viene de jugar una temporada en Obras donde pudo hacer experiencia y sacarse un poco la presión de pasar a ser mayor. Confiamos mucho en su trabajo, es muy disciplinado según las consideraciones de los entrenadores que tuvo y lo que nos sedujo es su capacidad con el tiro de tres puntos que lo sufrimos en la última temporada.