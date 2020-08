Con 20 mil pesos de premio, realizan concurso de composición y canto

28 agosto, 2020 14

Alistan el primer concurso de composición por la Diversidad, Medio Ambiente y sin Violencia Género en Mercedes. Se entregará $20.000 en efectivo.

El concurso busca propiciar la participar la creación e interpretación de canciones inéditas que busquen la concientización sobre: la Diversidad, el Medio Ambiente y la Violencia de Género, como conceptos centrales para la composición.

BASES

INSCRIPCIÓN:

• El o los interesados en participar en el concurso, desde el 29 de agosto al 28 de septiembre del 2020, deberán componer una canción con letra y música original e inédita, registrándola en: la plataforma virtual (Facebook CesMovimiento Verde “https://www.facebook.com/cesmovimiento.verde.3 adjuntando los siguientes datos: número de participantes, nombre y apellido completo del o los participantes, edad, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, genero musical, tema y título de la canción.

• Cada persona o equipo podrá registrar solo dos canciones en el concurso.

• El registro en línea estará disponible del 29 de Agosto al 28 de Septiembre de 2020.

• No olvides que si eres menor de 18 años, debes adjuntar en tu registro el consentimiento informado que estará disponible en formato PDF y Word en la página de Cesmovimiento Verde.

PARTICIPANTES: Personas físicas de cualquier edad de la ciudad de Mercedes.

MODALIDAD:

La participación en la composición debe ser individual y la interpretación puede ser en equipo (máximo 5 personas).

Nota: Sólo se podrá registrar hasta dos (2) canciones por persona o por equipo.

EJE TEMÁTICO:

• La diversidad.

• Medio Ambiente.

• Violencia de género.

ETAPAS DEL CONCURSO:

1. Registro de canciones y evaluación de las composiciones recibidas. 29 de agosto al 28 de septiembre de 2020

2. Grabación y Publicación de las canciones preseleccionadas Desde el 29 de septiembre

3. Evaluación del jurado calificador 29 de septiembre al 9 de octubre 2020

4. Premiación Lunes 12 de octubre 2020

1. REGISTRO DE CANCIONES Y EVALUACIÓN DE LAS COMPOSICIONES RECIBIDAS: Desde el 29 de agosto al 28 de septiembre del 2020, deberán componer una canción con letra y música original e inédita , registrándola en la plataforma virtual (Facebook CesMovimiento Verde “https://www.facebook.com/cesmovimiento.verde.3 o en Placido Martinez 721 de la ciudad de Mercedes adjuntando los siguientes datos: número de participantes, nombre y apellido completo del o los participantes, edad, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, categoría musical, tema y título de la canción. También en esta etapa las canciones que se vayan registrando serán evaluadas para seleccionar aquellas que formaran parte del concurso.

2. GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CANCIONES SELECCIONADAS: a partir del 29 de septiembre junto al equipo técnico del Centro de Estudios sociales se llevarán a cabo las grabaciones de las canciones seleccionadas en la etapa anterior, con quienes será programara el día y fecha de dicha grabación.

3. PRESELECCIÓN: del 9 al 11 de octubre se seleccionara de todas las canciones grabadas se seleccionara las obras que pasaran a la final.

4. FINAL: el día 12 de octubre 2020, será la premiación a la mejor composición e interpretación y entrega de certificados a los participantes.

Especificaciones:

La inscripción a este concurso implica la aceptación de las bases y condiciones descriptas en esta convocatoria.

• Para participar en el concurso debes componer una canción con letra y música original, inédita libre de contrato y no haber sido presentada ni publicada en ningún medio de comunicación (televisión, radio prensa, cine e internet.

• En caso de coautoría, todos serán registrará en el concurso y deben especificar en la ficha de inscripción el nombre de todas las personas intervinientes.

• El Género musical será Libre.

• Al registrarte deberás adjuntar la letra de la misma.

• Las composiciones deberán colgarse en la plataforma virtual (Facebook CesMovimiento Verde “https://www.facebook.com/cesmovimiento.verde.3”).

• Cabe aclarar que el concurso está estipulado para AMATEUR.

Advertencia

• Al enviar tu canción, estás aceptando que ésta no infringe los derechos de autor y que puede ser utilizada sin fines de lucro por la institución convocante.

• No serán consideradas las canciones que incurran en plagio o que hayan sido premiadas con anterioridad.

• Las composiciones deberán ser originales, las mismas no deben haber sido presentadas previamente en ningún otro concurso ni utilizadas para fines comerciales.

• La composición debe estar dirigida a temáticas basada en un Ambientes Justo, contra la Violencia de Género y/o la Diversidad como ejes centrales.

• No se aceptarán canciones que incluyan proselitismo partidista o religioso ni propuestas gubernamentales.

• Se descalificarán las canciones que contengan alguno de los

siguientes elementos:

a) Que infrinjan derechos de autor en cuanto a letra y música (como el uso de sampleos).

b) Promuevan el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, así como formas de preparación y venta.

c) Mensajes que promuevan la discriminación por raza, género, grupo social o condición.

d) Que promuevan algún tipo de violencia o contengan mensajes destructivos, de muerte, religiosos o políticos.

Consideraciones para el registro:

Por una cuestión de seguridad todos los participantes deberán registrar su composición en Registro Único de Músicxs Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales INAMU. https://musicos.autogestion.musica.ar/registration.html.

Jurado:

El Jurado del concurso estará formado por destacadas personalidades del mundo de la composición y la música de la ciudad. Se valorará la originalidad de las composiciones, la adecuación a la temática propuesta y la calidad de la producción musical. Al término del reto, el jurado dará a conocer el resultado, con la relación completa de los premios otorgados, siendo sus decisiones inapelables.

Jurados:

Agueda Balbastro

Luis Ojeda

Enrique Pauli

Emilio Baez

1. Las instituciones convocantes conformarán un Comité de Selección que evaluará todas las canciones recibidas, con base en el cumplimiento de los requisitos descritos en la presente convocatoria y de acuerdo con los siguientes criterios:

A. Letra: que sea inédita, de autoría propia, con mensaje claro y original, que plantee ideas propositivas, promueva estilos de vida saludables y evite cualquier tipo de estigmatización de las personas.

B. Originalidad y creatividad.

C. Contenido y temática.

D. Música: puede incluir cualquier tipo de instrumento musical e inclusive objetos para crear sonidos.

2. Las canciones finalistas se publicarán en la cuenta de Facebook y el canal de YouTube, del lunes 26 de Octubre de 2020.

3. Se notificará a los finalistas, a través de correo electrónico, para que inviten a sus amigos, su familia y su comunidad, interactúen con su canción y la apoyen.

4. El jurado, integrado por personas expertas en la materia, evaluará las canciones finalistas de cada categoría con los siguientes criterios:

A. Letra (mensaje)

B. Originalidad

C. Contenido y temática

D. Música

5. Las instituciones convocantes publicarán, en sus redes sociales, los tres primeros lugares de cada categoría.

10. Los resultados del concurso serán inapelables.

11. La fecha y el lugar de la ceremonia de premiación se darán a conocer en las redes sociales de las instituciones convocantes.

12. Todas las personas concursantes tendrán derecho a una constancia de participación.

Premios

1. $ 20.000

Propiedad intelectual

Los compositores cuyas obras resulten beneficiarias de los premios cederán al Centro de Estudios Sociales “Mañana es mejor” los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, pudiendo ser copiadas o reproducidas en cualquier tipo de soporte y distribuidas y/o interpretadas con carácter gratuito y nunca con fines comerciales.

La organización se reserva el derecho a utilizar el material para la promoción y/o publicidad de futuras ediciones del Concurso, así como para cualquier uso externo o difusión que considere oportuno.