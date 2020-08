Caso Facundo: el cuerpo analizado murió “por asfixia”

27 agosto, 2020 15

La madre del joven desaparecido sostuvo que los peritos le informaron que los restos óseos analizados pertenecen a un chico de “entre 22 y 24 años”, de “1,60 metros” de altura.

En tanto, peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) iniciaron un peritaje en busca de rastros sobre el patrullero de la Unidad de Prevención de Policía Local (Uppl) de Bahía Blanca que, según su GPS, circuló nueve días después de la desaparición de Facundo por el cangrejal de General Daniel Cerri donde fueron hallados los restos esqueletizados encontrados en el marco de la causa.

“Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento”, dijo la mamá de Facundo en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

“Fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa”, manifestó la mujer, quien agregó que está “esperando la confirmación del ADN”.

Cristina contó que cuando los peritos le dijeron que la probable causa de muerte fue la asfixia se quebró.

“Me caí, me quebré, lloré mucho, pero desde el día uno teníamos que buscar la verdad y hoy sé que nunca me equivoqué”, agregó la mamá de Facundo, al referirse además al secuestro de una patrulla policial que, según el análisis de su GPS, estuvo cerca del hallazgo del cuerpo de su hijo el 8 de mayo pasado, “el mismo día que una de las policías involucradas desactivó el WhatsApp de su teléfono”. Respecto a ese patrullero, fuentes de la investigación aseguraron que el fiscal federal bahiense Santiago Ulpiano Martínez ordenó una serie de medidas en busca de rastros del joven desaparecido.

Además, durante el allanamiento realizado el martes último en la Unidad de Prevención de Policía Local (Uppl) de Bahía Blanca, se secuestró el libro de guardia para intentar determinar qué policía estuvo a bordo de ese patrullero el 8 de mayo pasado, cuando se determinó que permaneció 35 minutos detenido a unos 800 metros del lugar donde el 15 de agosto fueron hallados los restos óseos. “Yo pido le pido la renuncia a Berni, que renuncie porque el señor está ciego o no no quiere ver la realidad. Mientras él se pasea por los canales de televisión a nuestros jóvenes los están matando y los está matando la policía, si el señor no quiere ver la realidad es porque vive en una nube”, dijo Cristina.