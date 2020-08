20 agosto, 2020 57

El secretario de Deportes, Jorge Terrile dió positivo de Coronavirus en Corrientes. Los detalles en el video.

“Me estaba hacienda estudios por problemas de vesícula y encontraron unas manchas en los pulmones, me hicieron el hisopado y me dio positivo. No tengo síntomas”, explicó el funcionario y agregó: “Me siento acompañado y hay que pelearla”. Además, Terrile, enfatizó: “Estamos analizando la situación con el Comité de Crisis“.