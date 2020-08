Bielorrusia: Europa presiona para forzar la salida de Lukashenko

20 agosto, 2020 15

Los l铆deres de la Uni贸n Europea (UE) decidieron ayer no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorussia y apoyaron una transici贸n democr谩tica “sin injerencias” en el pa铆s, sumido desde los comicios en una crisis sociopol铆tica por supuesto fraude electoral, mientras que el presidente Alexandr Lukashenko, reelecto en las urnas, orden贸 a la polic铆a reprimir las protestas en su contra.

“Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los est谩ndares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por las autoridades bielorrusas”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras tres horas de cumbre extraordinaria con los dirigentes comunitarios.

La reuni贸n fue convocada por Bruselas para abordar la situaci贸n “cada vez m谩s preocupante” de Bielorrusia, donde miles de personas manifiestan a diario desde la jornada electoral del 9 de este mes contra el recuento oficial, que declar贸 vencedor a Lukashenko para un sexto mandato consecutivo con m谩s del 80% de los votos, algo que fue tildado de fraudulento por la oposici贸n. Michel tild贸 a la represi贸n contra los manifestantes de “impactante e inaceptable” y conden贸 la “brutalidad” policial y pidi贸 una “investigaci贸n.