Monte Caseros registró sus dos primeros casos de Coronavirus positivos

14 agosto, 2020 67

Los mismos corresponden a dos de los 4 hisopados enviados a la capital provincial para ser analizados.

La localidad casereña rompió con la racha de días sin casos de Coronavirus y el jueves confirmó los dos primeros. Mediante una conferencia de prensa, el Comité de Crisis de la ciudad confirmó que dos de los cuatro hisopados enviados a la capital para ser analizados arrojaron resultado positivo.

En horas de la tarde del jueves 13, desde el palacio municipal, el Comité de Crisis local, encabezado por el Intendente Miguel Olivieri, quien estuvo acompañado por el vice intendente, Sergio Paniagua, el Director adjunto del Hospital Samuel W. Robinson el Dr.Luis Rossi, la Dra. Karina Astarloa, y el secretario de seguridad, Walter Fernández, mediante una conferencia de prensa confirmaron dos casos positivos de Covd-19.

En la oportunidad el mismo jefe comunal anunció que mañana arribará a la ciudad el Comité de Crisis de la Provincia. Así mismo notificó que por el momento se continúa en fase cinco.



“La verdad que tenemos que darle una noticia, que pensamos que en algún momento se la íbanos a dar, pero no que hoy iba a ser ese día, queremos comunicarle a toda la población que de los 4 hisopados que se mandaron anoche a Corrientes y que hoy en la mañana se hizo el análisis de los mismos, resultaron dos positivos, así que esto nos lleva a pedirle a la población toda la responsabilidad del caso, pedirles que preventivamente traten de estar todos en sus casas” comenzó diciendo el intendente Miguel Olivieri.

“Nosotros después que termine esta conferencia nos vamos a quedar reunidos acá para ver algunas acciones que vamos a emprender y obviamente mañana cuando llegue la gente del Ministerio se van a terminar de concretar algunas acciones respecto a la trazabilidad de estos dos casos positivos, que por obvias razones no vamos a dar los nombres, pero si, pedirle a la población más allá de la responsabilidad, toda la tranquilidad del mundo, a cualquiera nos pudo haber pasado, los hechos que tenemos positivos no surgieron en circunstancias de algún evento social o algún tipo de actividad que por ahí no era tan esencial. Simplemente queríamos comunicarles eso, vamos a seguir trabajando con la máxima responsabilidad, también informales a todos que el ingreso a nuestra localidad que realizo, realiza y va a seguir realizando el control estricto”

Monte Caseros cuenta con 15 personas aisladas a raíz de estos casos “a partir de anoche tuvimos 15 personas aisladas, que estuvieron en contacto, quiero también repetir esto, aquellos que todavía no denunciaron que estuvieron contacto con las personas contagiadas por favor llamar, porque de esta manera los vamos a estar buscándolos y encontrándolos para hacerles los hisopados correspondientes. Era una noticia que no queríamos dar, pero no queda otra, es la realidad, tenemos que seguir adelante” sostuvo

Al finalizar sus declaraciones comenzaron una ronda de preguntas de los medios presentes, una de ellas fue si el caso positivo se trataba de una persona que cumples funciones administrativas en un sanatorio privado de la localidad a lo que expreso que sí, “nosotros ya tenemos los dos casos en Monte Caseros, hecha la trazabilidad hasta ahora, seguramente estarán faltando algunas personas más que estuvieron en contacto, se estuvieron comunicando en horas de la tarde cuando todavía no teníamos los resultados, así que todos aquellos que estuvieron en contacto que por favor avisen porque seguramente respecto al grado de contactos que tuvieron con los positivos van a tener que realizarse el hisopado”.

Consultado a si los dos casos positivos tienen conexión entre ambos dijo “están relacionados los casos, la otra persona es de Juan Pujol, así que ahora nos vamos a poner en contacto con el Intendente de la mencionada localidad que ya estuvimos charlando también sobre qué medidas se van a tomar allá, es un tema que tenemos que tratar también.”