Suspendieron Bingo Familiar del Concejo: “Hay personas que no aceptan que estemos del lado de la gente”

Desde el Concejo Deliberante de Mercedes decidieron suspender el Bingo Familiar debido a denuncias ante Lotería Correntina.

El 𝗕𝗜𝗡𝗚𝗢 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗥 𝗱𝗲𝗹 “𝗗í𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗜Ñ𝗢” quedó suspendido, según informaron desde el Concejo Deliberante de Mercedes. “Nuevamente los palos en la rueda, que ya son habituales, hacen que triunfe la falta de sensibilidad, de no entender la situación que estamos pasando, la poca empatía para con el pueblo que quería pasar una linda tarde en familia”, dicta el comunicado.

El Comunicado:

Queremos contarles que hemos tomado la decisión de SUSPENDER el 𝗕𝗜𝗡𝗚𝗢 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗥 𝗱𝗲𝗹 “𝗗í𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗜Ñ𝗢”.

Debido a cuestiones ajenas a la organización y por acciones de personas que no aceptan que estemos del lado de la gente y acompañándolos en un momento tan difícil de Pandemia como el que estamos viviendo.

Nuevamente los palos en la rueda, que ya son habituales, hacen que triunfe la falta de sensibilidad, de no entender la situación que estamos pasando, la poca empatía para con el pueblo que quería pasar una linda tarde en familia, festejando nada más y nada menos que el día del niño, una fiesta tan valiosa y que hoy no existe manera de compartirla si no es de manera innovadora y virtual.

Por eso nos genera mucho dolor y tristeza este desenlace, por lo que pido disculpas por no poder acompañarlos y quiero dejarles en claro que esto me alienta a seguir y comprometerme a seguir pensando y generando herramientas para estar al lado de cada Mercedeño, del vecino, del laburante, del abuelo que hoy esta pasando un momento difícil.