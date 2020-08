Hallaron un cuerpo en el río Paraná y se investiga si se trata de un joven chaqueño desaparecido

13 agosto, 2020 18

“Encontraron restos óseos en El Sombrero. Podrían ser de Sergio Barrios, el joven que cayó de la lancha en el rio Paraná en febrero”, comentaron en exclusiva a la redacción de La Dos fuentes judiciales. “Hubo una comunicación preliminar con la familia del joven”, señalaron.

El joven es buscado fue identificado como Gustavo Emanuel Barrios de 24 años, oriundo de la ciudad chaqueña de Resistencia, quien el sábado 1 de febrero por la noche desapareció de la embarcación en la que se trasladaba junto a cinco amigos, tras pasar la tarde en un banco de arena en el río Paraná, muy cercano a la capital de Corrientes.

Antecedentes

Sergio Barrios, padre del joven chaqueño desaparecido, expresó a La Dos en febrero sus dudas sobre la marcha de la investigación: “No me cierran algunas cosas, no hay ningún detenido, me llama la atención”.

Y, agregó que “estaban en una embarcación chica, es imposible que nadie se haya dado cuenta que cayó mi hijo. No nos cierra por ningún lado, esperemos que se haga justicia”, concluyó Barrios