Los ensayos ya fueron realizados en Fase 1 y 2 en unos 1.077 voluntarios y mostraron que la vacuna los llevó a producir anticuerpos y tuvo una reacción favorable en las “células T”, dentro de los 14 días de la vacunación. El proyecto sin fines de lucro de la vacuna es realizado entre la Universidad de Oxford y la farmacéutica británica AstraZeneca.

Esto es un alivio para el futuro pero no para el presente

“La vacuna está en Fase 3, se distribuirá entre los países que lo demanden”, explicó el presidente de la Nación y agregó: “Esto a la Argentina nos da tranquilidad porque será la cantidad necesaria para cubrir la demanda inmediata”. Además, Alberto Fernández, sostuvo: “El precio de la vacuna es razonable y estará entre 3 y 4 dólares por dosis, permitiendo a todos los países acceder a ella“.

Hay que respetar las medidas preventivas y no establecer reuniones sociales

Alberto Fernández anunció que Argentina producirá la vacuna contra el COVID-19

En este mismo, sentido, Fernández alertó e invitó a todos los argentinos a respetar las medidas preventivas: “Esperamos cuanto antes iniciar el proceso productivo, debemos seguir cuidandonos entre nosotros, hay una dosis de responsabilidad social para frenar el número de contagios y fallecimientos“, afirmó. “Apelamos a la responsabilidad, Lationoamérica pruducirá entre 150 y 200 millones de dosis en un futuro y los laboratorios argentinos están preparados para hacerlo”, enfatizó y señaló: “Hay que continuar respetando el distancimiento social, los contagios aumentan porque la circulación, aumenta” .

“Lationamérica va a poder acceder y la producción de la vacuna en este continente será en México y Argentina”

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginéz González García, destacó: “Estamos orgullos porque no es facil producir la materia prima para una vacuna de esta complejidad, no es fácil y hoy nos llena de orgullo”. “El ciclo de la vacuna no terminó”, indicó el ministro en referencia a la Fase 3 de la dosis. “El 91% de los pacientes, se recuperaron, no es la única alternativa, seguimos trabajando pero es destacable la efectividad“. “La vacunación se iniciará con el personal de salud que son los más expuestos a la pandemia”, adelantó González García.