Padre Julián: “Fue una semana de emociones fuertes, el mensaje de Bielsa fue muy importante, como el de otros amigos”

5 agosto, 2020 41

El padre Julián Zini, a través del chamamecero Jorge Suligoy y por La Dos, difundió un mensaje de agradecimiento a la gente por el apoyo y acompañamiento que recibe mientras se recupera de su dolencia. Sus emotivas palabras:

El encargado de recibir y difundir el mensaje del padre Julián Zini, fue Jorge Suligoy quien comentó: “fue una semana de emociones fuertes, el mensaje de Marcelo Bielsa fue muy importante, como el de otros amigos cercanos al padre Julián Zini”.

“Estamos atentos a la salud, a cómo está el padre Julián. El sábado ya le dieron el alta del problema renal que tuvo y ahora sigue su tratamiento oncológico con el que hace un tiempo viene, está bajo cuidados intensivos”, comentó.

“Mandó un mensaje que me pidió que lo comparta, es algo lindo de compartir con el pueblo correntino”, dijo el cantautor.

A continuación, el mensaje del Padre Julián Zini:

“Gracias Jorge, la verdad que hace mucho bien, el recibir estos saludos, evidentemente significan algo, me hacen sentir indigno porque es tan poco lo que pude aportar a esto que somos y que queremos seguir siendo”.

“Te agradezco poder difundir el cariño de la gente, yo lo único que deseo es que esto que estoy recibiendo sea compartido, sea de todos, de la gente que me dio a mí lo que yo dí a los demás, de donde pude haber sacado yo lo que la gente dice que yo le dí, lo saqué de la gente, le pedí prestado y se lo devolví”.

“Una abuela partera, me enseño, me dijo que usted paí se parece a las parteras, ustedes los poetas no inventan la criatura, la partera no inventa, le ayuda a salir del vientre de su madre; ustedes también ayudan a sacar de las entrañas de su pueblo lo mejor que tiene y se lo devuelven, y así son felices y así son reconocidos”.

“Ojalá que ese haya sido mi servicio, mi tarea, humilde y sencilla, ojalá que así sea” finalizó el paí Julián Zini.