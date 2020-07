Carta del Intendente Caram: “No perdamos todo lo conseguido hasta el hoy”

El intendente de Mercedes comparti贸 una carta p煤blica a los vecinos de Mercedes, habi茅ndose cumplido 130 d铆as del inicio de la cuarentena.

Queridos vecinos y vecinas.

Hoy se cumplen 130 d铆as del inicio de este nuevo estilo de vida que nos ha forzado a aprender nuevas conductas y dejar muchas costumbres de lado. Con el equipo de trabajo que me acompa帽a en la municipalidad creemos que es fundamental reconocer el esfuerzo diario de los mercede帽os y las mercede帽as que han comprendido y aceptado las medidas tomadas y colaboran para obtener los resultados que logramos hasta el d铆a de hoy.

Sabemos que no es sencillo, que la realidad golpea en lo profundo de nuestras acciones diarias y que hay sectores de nuestra comunidad que est谩n viviendo situaciones desafortunadas. Es este el desaf铆o que hoy nos toca enfrentar y la 煤nica manera de ganar esta pelea es si estamos todos juntos. Por eso no bajemos los brazos, no echemos a perder todo lo conseguido hasta el d铆a de hoy, y seamos solidarios con aquellos que est谩n trabajando para cuidarnos.

Estas palabras conllevan tambi茅n un mensaje de compromiso; y por qu茅 no, un pedido personal: estemos m谩s unidos que nunca en esta causa. Ha quedado demostrado que vale la pena cuidarnos, Mercedes est谩 libre de Coronavirus, ese es un logro de cada uno de nosotros.

La reciente noticia llegada desde Paso de los Libres nos ha encendido las alarmas, por eso nuestro mensaje de apoyo y aliento a los vecinos de esa ciudad, sepan que los acompa帽amos en este momento.

Les dejo nuestro cari帽o sincero, sepan que nuestro compromiso es con ustedes y vamos a seguir trabajando para que cuando todo esto pase no falte ning煤n integrante en la mesa de la familia mercede帽a.