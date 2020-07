Importante decisión en San Roque para ayudar a mujeres que sufren violencia

28 julio, 2020 52

El intendente de San Roque, Ra煤l Rulo Hadad, cre贸 un programa de contenci贸n municipal para v铆ctimas de violencia de g茅nero, a trav茅s del cual otorgar谩 un subsidio por cuatro meses y asistir谩 con otras medidas para proteger a las mujeres que sufren ataques machistas.

鈥淪i no existiera la violencia contra las mujeres, no tendr铆amos esta necesidad. Pero los ataques existen, son reales, y tenemos que crear nuevos derechos para que las v铆ctimas puedan sobrellevar de una mejor manera estos padecimientos鈥, explic贸 el intendente Hadad.

鈥淧usimos en marcha este programa porque muchas de esas mujeres violentadas por hombres son madres que quedan abandonadas y sin sustento econ贸mico, o que son perseguidas por los victimarios en forma permanente, a pesar de las medidas judiciales y policiales que se toman鈥, argument贸 el jefe comunal.

鈥淟a Justicia, la Polic铆a, los Municipios, la Naci贸n y las Provincias tenemos que tomar decisiones para ayudar a las v铆ctimas con distintas medidas porque es un problema que debemos atacar entre todos鈥, sostuvo Rulo Hadad.

La gesti贸n de Hadad implement贸 el programa denominado Contame. Significa Contenci贸n Transitoria Asistencial para Mujeres en Emergencia (Con.T.A.M.E) y estar谩 bajo la 贸rbita de la secretar铆a de Desarrollo Social de la Comuna de San Roque. Su objetivo ser谩 que las mujeres que sufren violencia puedan tener este derecho para su independencia econ贸mica.

El subsidio municipal instrumentado por Hadad ser谩 de 5 mil pesos por mes, durante un bimestre, pero con la posibilidad de ser prorrogado por dos meses m谩s. El Municipio deber谩 mantener bajo reserva la identidad de las personas que sean beneficiadas por este programa.

Como requisito, la resoluci贸n 502/2020 que firm贸 Rulo Hadad, establece: 鈥淧oseer domicilio y residencia en la localidad de San Roque por un plazo no menor a los tres (3) a帽os. Haber realizado formal denuncia ante la Polic铆a, Fiscal铆a o Juzgado competente por violencia por raz贸n de g茅nero, sin perjuicio de su estado de avance. No percibir ning煤n beneficio social del Estado nacional, provincial o municipal. No ser trabajadora registrada o monotributista鈥.

Tambi茅n, el programa Contame agrega que la mujer deber谩 asistir a las distintas instancias de contenci贸n brindadas por el gabinete interdisciplinario de la secretar铆a de Desarrollo Social o las de otros estamentos del Estado argentino. Asimismo, la v铆ctima tendr谩 que mantener, por su parte, el distanciamiento con el/los agresor/es y cumplir las medidas de restricci贸n dispuestas por los jueces en caso de existir.

La medida fue considerada ejemplar en San Roque porque el Municipio trabaj贸 para gestionar con presupuesto propio el financiamiento de estos subsidios. El programa responde a la pol铆tica de Rulo Hadad de promover los derechos de la mujer. Aunque no resuelve la violencia, la gesti贸n ayudar谩 a las v铆ctimas a sobrellevar de una mejor manera la situaci贸n de padecimiento.