Advertencia: “No avisamos a la policía, arreglamos nosotros”

25 julio, 2020 19

Cansados de la inseguridad, colgaron un pasacalles. Aseguran que tienen palos, una alarma y que están comunicados a través de un grupo.

Cansados de ser víctimas de episodios de inseguridad, los vecinos de la localidad bonaerense de Isidro Casanova colgaron un pasacalles con una peligrosa advertencia: “Rastrero: si venís al barrio a robar, olvidate. No llamamos a la policía, arreglamos nosotros”. En diálogo con TN denunciaron la ausencia de patrulleros y reclamaron que la policía acuda más rápido cuando llaman al 911.

“En este barrio, después de las 19 no se puede estar. Te roban a caballo y en moto. Estamos hartos de la inseguridad”, manifestó una mujer y aseguró que la idea de poner el cartel fue de todos los vecinos. “Por poco tenemos que salir sin zapatillas para que no nos las roben”, resaltó.

Además, aseguró que la situación empeoró tras la segunda extensión de la cuarentena y advirtió que en el barrio tienen palos, una alarma vecinal y un grupo de WhatsApp por el que están conectados. “Estamos atentos y, si vemos algo raro, vamos a hacer sonar la sirena. No nos vamos a dejar lastimar”, manifestó.

“El miércoles me agarraron con un auto, bajaron cuatro delincuentes, me rompieron la cabeza y se llevaron la camioneta”, contó otro hombre. “Los cuatro estaban fuertemente armados, no tengo idea cómo tienen eso y creo que, si te tienen que tirar, lo hacen”, agregó.

Una mujer se quejó de que “no pueden hacer nada” porque los asaltos ocurren a cualquier hora del día y preguntó: “¿El Gobierno quiere que nos armemos? Nosotros no queremos eso, queremos seguridad”.

Un repartidor de comida defendió la idea de colgar el cartel y aseguró: “No nos queda otra alternativa”. El hombre contó que recientemente un grupo de chicos lo atacó cuando estaba con su esposa y su bebé de un año. “Esto es tierra de nadie”, lamentó.

“En una semana tuvimos cuatro robos de coche, dos entraderas y tres personas a las que las asaltaron caminando”, denunció una mujer. “Si llamás al 911 tardan una hora, los vecinos nos tenemos que ayudar entre nosotros”, sostuvo.

En este sentido, aclaró: “El cartel no es para decir que estamos armados, sino que nos vamos a ayudar entre nosotros”. Otro hombre cuestionó que “los delincuentes están más armados que la policía” y contó que estuvo a punto de perder a dos familiares en un asalto.

Los vecinos también denunciaron la ausencia de controles y aseguraron que un patrullero tarda cerca de una hora en llegar al lugar tras un llamado. “¿Por qué me tengo que armar si el policía estudió para eso?”, preguntó una vecina, que además pidió un aplauso para el jubilado Jorge Ríos, acusado de matar a un ladrón que entró a su casa a robar en Quilmes.

