“Queremos conocer el estado actual del servicio de telefonía e internet en Corrientes”, Estela Regidor

La diputada nacional Estela Regidor (UCR Corrientes – Interbloque Juntos por el Cambio) presentó un pedido de informes (Expte 3685-D-20) para que el Poder ejecutivo informe en qué estado se encuentran los controles del ENACOM a las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, fije e internet. El proyecto fue acompañado por Gabriela Brugos, Sofia Brambilla, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Lidia Ascarate, Gustavo Menna, José Riccardo, Carla Carrizo, Ingrid Jetter, Gerardo Cipolini, Claudia Najul, Luis Pastori, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Jorge Rizzotti, Ximena Garcia, Aida Ayala, Jorge Vara, Hugo Romero y Gonzalo Del Cerro

“La iniciativa tiene como fin conocer el estado actual del servicio de telefonía e internet en la Provincia de Corrientes, los reclamos efectuados y los proyectos en marcha para mejorar el servicio” señaló Regidor y agregó que “Internet es una herramienta fundamental para nuestra sociedad que ha cobrado relevancia en estos tiempos de pandemia como motor fundamental para llevar a cabo el teletrabajo que se esta desarrollando aceleradamente en los últimos meses”.

“Es obligación del prestador garantizar un servicio de calidad para que las personas puedan llevar adelante sus tareas en forma segura y confiable. No cumplir estas premisas fomenta la brecha digital entre nuestros jóvenes, al no poder acceder en igualdad de condiciones a una educación virtual, y nuestros trabajadores que no pueden cumplir sus objetivos como corresponde” sostuvo la diputada radical.

“Ante las numerosas quejas acercadas desde distintos puntos de nuestra provincia sobre el funcionamiento y acceso a la red, y buscando garantizar la defensa de los intereses de la ciudadanía, es por ello que requerimos al Poder Ejecutivo de la Nación, que por intermedio de ENACOM brinde los informes necesarios a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación” finalizo Estela Regidor, Diputada Nacional UCR Corrientes.