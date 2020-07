Mazzoni: El balance de lo hecho en estos seis años es positivo

23 julio, 2020 77

El viernes 24 desde las 20 en la sede social de Caá Guazú 1260 el Club Comunicaciones realizará su Asamblea General Ordinaria. A pocas horas de realizarse la misma, que tendrá entre sus puntos salientes la renovación de autoridades, el actual Presidente Mariano Mazzoni hizo un balance de su gestión al frente de la entidad aurinegra. Quien viene dirigiendo los destinos de la institución dejará su cargo para ocupar la vocalía primera.

Respecto a la Asamblea que se llevará a cabo el hoy viernes 24 el actual Presidente dijo que por el tema de la Pandemia se va a poder ingresar con una invitación. La idea es que los medios estén presentes junto a los integrantes de la Comisión y la llegada a la gente será a través de las redes sociales del Club. De esa manera los socios puedan seguir de cerca la reunión.

Mazzoni seguirá en el Club pero ya no como Presidente sino como vocal 1º. Ya tenemos una lista consensuada entre todos. Es cuestión de esperar y se aprobará. En mi caso voy a seguir como vocal tal vez con un perfil más bajo. La verdad es que voy a seguir de cerca lo que pase sobre todo en los primeros tiempos, porque hay muchas cosas que son responsabilidad exclusiva del Presidente (Bancos, Lotería, etc) así que trabajaré a la par de Mario (Fernández) hasta que vaya tomando contacto con las cosas.

La verdad es que el Club te demanda mucho tiempo y a veces es muy difícil llevar adelante todo de manera eficiente como uno quiere y a la vez tener una vida privada, una actividad comercial. Es muy difícil remarcó que el actual Presidente que lleva seis años a cargo de los destinos del Club, años en los que han pasado muchas cosas.

A la hora del balance señaló yo dejo la Presidencia más que conforme, satisfecho con todos los logros en las diferentes áreas. No solo en lo deportivo, sino en lo social, en lo institucional, en infraestructura. Respecto a eso por ejemplo en mi gestión se terminó en el estadio de básquet. Aunque en esto puedo decir que participe en todo desde que no existía, en su diseño, en el replanteo así que pudo decir que como Presidente me tocó la inauguración (23 de septiembre de 2014) de algo que yo vi nacer y crecer. También el año anterior colocamos un piso nuevo de altísima tecnología. Hoy estamos avanzando con el Polideportivo que es un proyecto mío (si bien se fue modificando en algunas cosas, esto es del año 2013. Hoy en día se lo ve plasmado y puedo decir que participe en todos los detalles, de las cosas que se han hecho ahí.

La verdad es que hemos mejorado otros edificios que tiene el club, para los estadios de futbol y básquet hemos incorporado un grupo electrógeno entre otras cosas.

Para Mazzoni hablar de logros deportivos, es hablar en primer lugar de la llagada a la Liga Nacional de Basquetbol porque fuimos paso a paso logrando el ascenso cuando ganamos el TNA después de jugar dos temporadas. Llegar a la Liga nos puso en un lugar impensado para el deporte de la ciudad y hoy tenemos que hablar de permanencia y consolidación lo que nos permite ser un equipo de renombre y respetado no solo por los logros deportivos sino por la seriedad con la que hemos encarado todas las cuestiones desde lo deportivo hasta lo social. Si bien no tenemos tanta historia como otros, somos permanentemente material de consulta y hoy puedo decir que soy como representante del Club uno de los que se sienta en la mesa chica de la AdC, más allá de que en estos tiempos es el Comité de Crisis el que resuelve con reuniones virtuales. Hay que pensar que en un primer momento nos sentábamos en el fondo de la mesa y nadie nos daba artículo.

Sin embargo también ponderó las muy buenas campañas que realizó el fútbol consiguiendo varios títulos a nivel local en primera división y destacadas actuaciones en el plano provincial y regional. También tenemos que remarcar la tarea que se lleva a cabo con las divisiones menores donde se han conseguido títulos provinciales y de la Liga local pero por sobre todas las cosas, logros en el aspecto social con cada uno de los pequeños y adolescentes que se acercan al Club.

A lo largo de todo este tiempo uno de los aspectos que destaca es la contención social que se les ha dado a los chicos y jóvenes. creo que es el pilar más importante y que más me enorgullece en mi gestión. Pasamos de tener 100 chicos en todas las actividades deportivas a hoy albergar a más de 800 chicos en las diferentes disciplinas. Esos son chicos que practican deportes y no están en la calle. Están haciendo una actividad en la que están contenidos. Con una especial atención por parte de los entrenadores. No es cualquiera con una pelota sino que tratamos de cuidar mucho ese aspecto.

Uno de los puntos que no olvido es el apoyo que brinda María Aquino es la encargada de dar la merienda a los chicos. Hoy no tenemos que dejar de lado que se ido incrementando a lo largo de todo este tiempo. La verdad es que es una persona que está trabajando permanentemente con los chicos y con los padres.

Otra de las cosas que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años ha sido el Bingo. Al respecto Mazzoni remarcó con el Bingo la fuimos remando de la nada y hoy es el evento más convocante que tiene la ciudad después del Gaucho Gil en cantidad de personas. No hay ningún espectáculo organizado que nos sobrepase en público con la relevancia que tiene. La realización del mismo nos ha dado la posibilidad de trabajar también en la parte social convocando a diferentes entidades de la ciudad (Leones, Rotary, Cruz Roja, Clubes) que han tenido la posibilidad de tener su cantina. Por otro la do también en el aspecto social hemos trabajad con la Iglesia, Comisiones vecinales, de padres, etc.

Por último señaló me voy contento con todo lo que se ha hecho, con lo que se logró con lo que pudimos construir, ha sido un trabajo de mucha gente que me ha acompañado. La verdad es que termino muy satisfecho con el resultado de lo que ha sido esta gestión de seis año