“Alguien quiere escucharte”: El mensaje de la Juventud Radical de Mercedes contra el suicidio

23 julio, 2020 98

NO EST脕S SOLO/ SOLA ALGUIEN QUIERE ESCUCHARTE.

Ante los 煤ltimos hechos acontecidos en Mercedes, queremos que sepas que pod茅s buscar un amigo o amiga, un familiar, o terapeuta y com茅ntele tus inquietudes. No mantengas en secreto tus pensamientos sobre el suicidio. Si hasta ahora no encontraste una persona dispuesta a escuchar, seguramente no recurriste a la persona adecuada. Record谩 que no todos tienen la capacidad y la disposici贸n para escuchar determinados problemas, y esto no habla sobre su calidad como personas sino sobre sus limitaciones para brindar determinada ayuda. Puede ser muy 煤til escribir una lista de las personas a quienes puede recurrir en caso de crisis.

Ten茅 en cuenta que los pensamientos suicidas normalmente est谩n asociados con problemas que pueden resolverse, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Las crisis emocionales y los pensamientos suicidas son pasajeros. Aunque ahora sientas que no va a terminar, es importante reconocer que las crisis siempre terminan. Los problemas nunca son tan graves como parecen a primera vista. El tiempo suele jugar a favor en estos casos.

Las cosas que ahora parecen insuperables (problemas financieros, p茅rdida de un ser querido, etc.), con el tiempo, ser谩n menos graves y m谩s controlables. Es normal que no puedas sentir esto ahora, pero es importante que lo sepas, porque saber que los problemas en perspectiva suelen ser m谩s controlables te ayudar谩 a mantener la esperanza.

Las razones para vivir ayudan a superar momentos dif铆ciles. Pens谩 en las cosas que te sostuvieron en los momentos dif铆ciles: familia, amigos, proyectos para el futuro. Aunque en estos momentos est茅s distanciado de tus familiares o amigos, pens谩 que siempre se pueden recomponer relaciones o bien generar otras nuevas. Si ahora mismo no ten茅s un proyecto que te entusiasme busc谩 uno. Un proyecto de vida y relaciones s贸lidas son los mejores ant铆dotos contra las ideas suicidas.

Desde la Juventud Radical queremos revalorizar la vida de cada una de las personas. Siempre hay alguien que te ama en el mundo.