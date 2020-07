Vero, la curuzucuateña que Arjona perpetúa con una canción especial: “Ella baila sola”

18 julio, 2020 30

Se despidió con la luz de abril de 2019. Pero su sonrisa quedó grabada en la memoria del artista, que en su nuevo disco “Blanco y Negro” le dedicó un tema. El cortometraje comienza con la joven cantando a capela e incluye múltiples fotos -en su mayoría- obtenidas del álbum familiar.

Antes que se cumpliera un año de la despedida de la curuzucuateña, Verónica, el cantautor Ricardo Arjona reveló en qué consistía la sorpresa que estaba preparando para los Luque: compuso, musicalizó e incluyó en su nuevo disco un tema especial: “Ella baila sola”. Ayer, se estrenó el videoclip de la canción que “perpetúa su memoria en nuestras vidas y en la de millones de personas que lo escuchan y lo escucharán”, afirmó Griselda, quien junto con su esposo y su otra hija, Luciana, viven en la ciudad correntina.

Cantar canciones de Arjona acompañada de su ukelele era una forma de superar las vicisitudes que acarreaban el tratamiento del Sarcoma de Ewing. Una enfermedad que le diagnosticaron en el 2016.

Estaba en Buenos Aires cuando se enteró de que el músico actuaría allí. Entonces decidió grabar un mensaje audiovisual en el cual cantaba a capela el tema “Ella” y finalizaba diciendo “Arjona te quiero conocer”.

Su pedido se viralizó en las redes sociales y un club de fans del artista guatemalteco se encargó de gestionar un encuentro.

Fue así que en noviembre del 2017, el músico sorprendió a Verónica cuando junto con su mamá y su hermana ingresaron al departamento en el que vivían para estar cerca del Hospital Garrahan.

Fue un momento inolvidable para la curuzucuateña que cantó junto con él y recibió una invitación especial para presenciar uno de sus recitales. Un espectáculo al que concurrió en compañía de sus padres y su hermana. Luego, el contacto entre Verónica y Arjona primero; y los Luque y el artista, después, se mantuvo.

“El le regaló una guitarra con una carta suya, y también un rosario que tenía puesto durante sus conciertos”, recordó Griselda desde su hogar en el barrio 40 Viviendas de Curuzú Cuatiá.

Y aunque ella se fue con la luz de abril del 2019, está presente no sólo en el corazón de los Luque sino también en quienes tuvieron la posibilidad de verla sonreír.

“Lucianita (su hermana) no cambió nada en la habitación que compartían. Todo está intacto allí: la guitarra, el ukelele, su uniforme, sus libros de Harry Potter”, acotó la mamá de Vero, la joven en cuya memoria Arjona compuso “Ella baila sola”.

“Ahora se estrenó el videoclip del tema y no quedan dudas de que está dedicado a ella”, indicó Griselda. Refiriéndose en que si bien “hay quienes dudaron que esa canción fuera en su memoria, pero nosotros estábamos seguros porque estamos en contacto con Ricardo (Arjona), Ricardito (su hijo) y personas maravillosas que integran su equipo de trabajo”.

De principio a fin

Con el video que Verónica grabó para Arjona en el 2017, comienza el videoclip de “Ella baila sola” que se oficializó ayer.

Pero la sonrisa de la curuzucuateña no se circunscribe a esa sola imagen, sino que se multiplica en las diferentes fotografías del álbum familiar que están grabadas en el audiovisual. Imágenes que fueron enviadas por los Luque luego de recibir un pedido de la discográfica Metamorfosis.

“Nos hubiera gustado que ella siguiera acá con nosotros pero aunque no esté físicamente, siempre estará presente. Y ahora “la canción del artista que ella admiraba perpetúa su memoria en nuestras vidas y en la de millones de personas que lo escuchan y lo escucharán”, remarcó Griselda, quien aprendió de Vero a sonreír aun en la adversidad.

https://youtu.be/h26I3Ln55JY