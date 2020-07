Tassano : “Hay que pensar en una liga de transición”

17 julio, 2020 36

La falta de certezas que genera la pandemia del covid-19 y la situación económica general hace presagiar una “liga de emergencia” con las reservas que trabajaron en la competencia en los últimos años. “El deporte profesional hoy está lleno de incertidumbre”, afirmó el presidente del Club de Regatas Corrientes.

La temporada 2020-2021 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) está atacada por un mar de incertidumbre, al igual que el resto del deporte profesional en la Argentina. Sin embargo, hay un certeza: será un torneo de transición, una competencia de emergencia, según explicó Eduardo Tassano, presidente del Club de Regatas Corrientes y vicepresidente primero de la Asociación de Clubes (AdC).

“Creo que acá lo que tenemos que pensar es en una liga de transición, en una liga de emergencia, acorde a las posibilidades que tenga el país”, afirmó el dirigente correntino en declaraciones a La Red Deportiva (La Red Corrientes).

Al explicar su concepto dijo que “estamos en un momento de incertidumbre, pero debemos asumir qué liga se va a poder jugar, y esa liga depende de muchas cosas que no tienen que ver con el deporte, con la asociación, con la liga, ni siquiera con los jugadores; estamos sujetos a las condiciones generales del país, a la situación de la pandemia y, obviamente, al estado económico en el que va a quedar el país”.

“En todo el mundo va a haber una caída del PBI del 10% y en la Argentina puede ser mayor porque venimos de unos años de recesión, nos vamos a tener que arremangar para sacar al país adelante. En ese contexto está el deporte profesional, con esas incertidumbres. Es muy difícil armar los equipos, pensar que los jugadores emigren para jugar en otras ligas me parece que está bien. Cada uno defiende su trabajo como pueda, ellos tienen familias como todos y van a ir a donde puedan trabajar”, relató.

A todo eso hay que sumarle “el tema dólar, traer extranjeros va a ser muy complicado y tenemos que trabajar mucho para mantener la liga”.

Entonces, “dentro de la magnitud que tiene el problema general del país, que emigren los jugadores no es el principal problema, los entiendo, pero una vez que tengamos fecha y que se pueda jugar la liga, la misma tiene reservas, jugadores para poder jugar. Nosotros promovimos el trabajo de inferiores, la Liga de Desarrollo, y eso nos ha dado muchos jugadores jóvenes que pueden encontrar su lugar para desarrollarse”.

Dentro de este contexto, en el Parque Mitre se trabaja en el armado del plantel para el próximo campeonato.

Tassano recordó que “tiene contrato de (Leandro) Vildoza, (Martín) Fernández y del técnico (Lucas Victoriano); y a partir de ahí varios juveniles como (Marco) Giordano y (Juan Pablo) Corbalán. Estamos en conversaciones con todos los chicos, con Javier Saiz, o sea, tenemos una base para tener un equipo competitivo, reservándonos dos o tres fichas para completar el equipo”.

En cuanto a la renovación con Paolo Quinteros fue claro: “Vamos a conversar con Paolo, quien manifestó su deseo de terminar su carrera en Regatas pero no vamos a hacer contrataciones fuera de lugar y vamos a tratar de mantener una política de cerrar los números, de cumplir los compromisos”.

Quinteros “es una estrella de la liga identificada con nuestro club, que le ha dado mucho; es uno de los multicampeones que tenemos y cuando negociamos con él es como cuando negociamos con una persona de adentro del club y eso hace las cosas más difíciles para nosotros”.

También hizo referencia a la diagramación que tendrá la liga venidera. “Estamos esperando a ver qué resoluciones hay, vemos que hay idas y vueltas con el deporte profesional y estamos atados a eso. No obstante, tenemos un panorama de previsión de la liga, con más o menos meses. Seguramente con más meses disputaremos el Súper 20 y con menos solamente la liga, y de acuerdo al tiempo que nos dejen veremos el formato que se pueda armar”. La AdC (entidad que organiza la Liga Nacional) planifica por el momento el regreso a los entrenamientos para octubre. De darse eso, el Súper 20 quedaría descartado.