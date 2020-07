Embarcadizo correntino en el sur alertó: “Toda la tripulación del barco tiene síntomas de Covid 19”

Soy segundo oficial de máquinas. Yo les aseguro que la tripulación completa está con covid 19 en el barco, porque todos tenemos síntomas”, dijo Nelson Ledesma Chavez, en diálogo exclusivo con La Dos.

“Estamos en el barco. El aislamiento lo hacemos en la nave, tratando de sobrellevar esto. La situación no es de la mejor, aunque tenemos la tranquilidad de estar en tierra. En altamar la cosas se complica”, expresó el marino.

“Decirte cuantos correntinos somos no lo sé. Los conozco a los de Empedrado, pero sé que hay gente de San Lorenzo, Capital, Saladas, San Lorenzo, Goya. El 60% seríamos correntinos”, agregó.

Contando sobre los síntomas, alertó: “nos agarró a todos tipo una gripe, pero cada vez mas fuerte. A mí me agarró el 4 de julio. Estuve muy mal. Sentí que me moría, se me rompía todo por dentro. El virus te trata muy mal”

“Tenemos un médico en el barco, pero él también está mal. Tiene coronavirus. Nuestro barco es factoría, de pesca y procesamiento de merluzas”, precisó.