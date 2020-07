Una reconocida surfista australiana contó que fue secuestrada y violada durante un viaje a la India

“Durante 7 a帽os de mi vida estaba dedicada al 100% en convertirme en surfista profesional. Desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, estaba centrada en ser campeona del mundo de聽surf. Nada me importaba m谩s que eso”, relat贸 Greentree durante la presentaci贸n de su聽libro聽‘A Dangerous Pursuit of Happiness’ (Peligrosa b煤squeda de la felicidad), d贸nde cuenta su tr谩gica experiencia y la recuperaci贸n psicol贸gica y espiritual que afront贸.

Con 21 a帽os, profundamente decepcionada por no lograr su sue帽o de entrar al Championship Tour (CT), decidi贸 tomarse un tiempo y recorrer la India. Pero al poco tiempo de llegar, confi贸 en un hombre que la secuestr贸, le peg贸 y viol贸 durante dos meses en una casa flotante en el lago Dal.

“Pens茅 que jam谩s escapar铆a de ese bote, que morir铆a all铆 de una u otra manera”, relat贸 la surfista que actualmente tiene 37 a帽os.

En un primer momento s贸lo la manten铆an cautiva con fines, aparentemente extorsivos, y la deportista cuenta que pasado un tiempo dej贸 de pedir que la dejaran irse ya que era salvajemente golpeada, pero llegar铆a lo peor.

Cuando decidi贸 rendirse comenzaron las violaciones: 鈥渇ue la primera vez que me viol贸, pero es que estaba cansada, no pod铆a pelear m谩s y sab铆a que no iba a detenerse. Perd铆 la cuenta de las veces que me violaron”, confes贸.

Ante esa situaci贸n de vulnerabilidad y en un lugar m谩s que peligroso, Carmen Greentree se resign贸 a convivir con la familia del violador, que adem谩s le pidi贸 que se vistiera como musulmana.

El cuento de terror gracias a dos factores, que una amiga denunci贸 a la polic铆a que Carmen podr铆a estar en peligro, y a que el secuestrador, en su intento de obtener dinero, la oblig贸 a llamar a sus padres, lo que sirvi贸 para ser localizada.