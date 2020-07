La AFA aprobó el nuevo protocolo para la vuelta de los entrenamientos

La noticia se conoció unas horas después de la reunión virtual que tuvo la Comisión Médica de la AFA, encabezada por el doctor Donato Villani. Hubo un ida y vuelta vía Zoom, en el que participaron varios dirigentes, entre ellos Víctor Blanco, presidente de Racing y secretario general de la AFA. Quedó establecido el protocolo para la vuelta a los entrenamientos. ¿Será la primera semana de agosto, como anunció Nicolás Russo, presidente de Lanús? Todavía hay resistencia del Gobierno, expresada por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes.

“Hemos decidido esperar hasta el 17 y luego evaluaremos. El fútbol argentino necesita agotar todos los recaudos para poder arrancar. Sin dudas que está primero la salud, pero debemos ver cómo avanzamos”, dijo Blanco. ¿Habrá una flexibilización de la cuarentena la próxima semana? “Russo interpreta que vamos a estar en una fase diferente con distintos tipos de permisos y eso va a permitir que los jugadores se entrenen. Ojalá que así sea, pero desde el Gobierno nacional no lo podemos confirmar”, sostuvo Lammens.

Y añadió: “No es cuestión de protocolo: el de fútbol es similar a los del resto de deportes de equipos. Los Pumas y los Leones se están entrenando para los Juegos Olímpicos. No hay problema de protocolo. El problema es claramente que una gran cantidad de los equipos se encuentra en el Amba y eso es lo que ha determinado que todavía no se arranque con los entrenamientos”.

En tanto, Villani aseguró: “Este procedimiento llegará a todo el fútbol argentino y la idea es tercerizarlo con quien corresponda. Por eso en el caso de los equipos del Ascenso ya se está pensando en un traslado puerta a puerta de los jugadores. Está todo contemplado para garantizar la seguridad sanitaria de todos los actores del fútbol”.

El protocolo tendrá una diferencia respecto a los que se llevaron a cabo en Europa: no habrá entrenamientos individuales, sino que comenzarán a realizarse con grupos de seis futbolistas.

PRINCIPALES ASPECTOS

Estos son los aspectos más destacados, divididos en tres aspectos: comportamiento en los entrenamientos, diagnósticos y seguimientos y medidas para las instalaciones y los traslados.

La AFA de Claudio Tapia aprobó el protocolo de vuelta a los entrenamientos.

• Mantenerse informado de las directrices de las autoridades nacionales. Estas incluyen las recomendaciones en materia de salud pública y las directrices para controlar y prevenir la propagación del virus.

• Respetar la distancia entre personas: al menos 1,5 metro.

• No más de 6 jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha.

• Evitar las concentraciones durante la primera y segunda etapas del regreso a los entrenamientos.

• Los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamientos (cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros, asistentes, dirigentes), deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo.

• No se permite la mezcla de equipos de trabajo. Ya sean parte del cuerpo técnico o del cuerpo médico o jugadores. Si una determinada cantidad de oficiales se entrena con un grupo de 6 jugadores, no podrá hacerlo luego con un grupo diferente.

• No es conveniente que en el mismo turno se entrenen jugadores de la misma posición.

• Instar a mantener una buena higiene.

• No se aconseja ofrecer refrigerios a los jugadores y cuerpos técnicos involucrados en las prácticas.

• Lavarse bien las manos; usar desinfectante de manos.

• Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz.

• Toser o estornudar en un pañuelo o en el hueco del codo, cubriendo la boca y la nariz.

• Desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen.

• Evitar compartir el equipamiento deportivo como, por ejemplo, las botellas de agua.

• Es recomendable que cada uno de los jugadores concurra provisto de su propia hidratación.

• Contar con estrategias para limitar el contacto/interacción. Por ejemplo, en un edificio, establecer caminos de dirección única y mantener las puertas abiertas.

• Queda prohibido darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico.

• Prohibir la salivación, en cualquier lugar y forma.

• Prohibir compartir cualquier tipo de infusión, especialmente el mate.

Realizar tests y seguimiento cuando sea necesario

• Hacer un seguimiento de cerca de los participantes para advertir síntomas típicos de la gripe, aislar a los afectados y contactar inmediatamente con el médico en caso de detectar afecciones respiratorias.

• Implementar las medidas de protección recomendadas, incluidos chequeos médicos diarios (desde la exploración para detectar síntomas respiratorios, fiebre, hasta la prueba de laboratorio de la Covid-19).

• Realizar pruebas específicas del sistema respiratorio, cardíaco y músculo-esquelético, según indicaciones de los profesionales sanitarios, en función de la disponibilidad, la exposición al virus, la capacidad económica y el nivel de la competición.

• Realizar tests a los participantes del fútbol según la disponibilidad y fiabilidad de los tests. Es importante que las pruebas sean públicas (que no se obtengan y utilicen privando de ellas a la sanidad pública nacional y local). Las pruebas sólo se utilizarán previa validación científica según la disponibilidad local y atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, junto con la correcta formación y comprensión del funcionamiento de los tests y el significado de los resultados. Estas pruebas serán de uso corriente tanto PCR como de anticuerpos. Serán realizadas por personal independiente de la entidad dónde se tomen las pruebas, competente, y previamente capacitado.