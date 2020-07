Cafiero: “Estamos en los momentos más críticos” por el coronavirus

8 julio, 2020 8

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que “claramente estamos en los momentos más críticos” en el país por la pandemia de coronavirus, y consideró prematuro “faltando diez días” y en un contexto “muy dinámico” anticipar cómo continuará el aislamiento después del 17 de julio, cuando concluya la fase actual.

“Claramente estamos en los momentos más críticos de la situación, con una gran cantidad de casos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con focos que han aparecido en otras provincias”, dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio La Red.

Ayer, 62 personas murieron y 2.979 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina -la cifra más alta de casos positivos en un día-, con lo que son ya 1.644 los fallecidos y 83.426 los contagiados.

Según explicó Cafiero, la situación es “muy dinámica” y “no está definido aún” cómo continuará la situación a partir del 18 de julio, una vez que concluya la cuarentena más estricta decretada en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) hasta el 17 de julio.

“No está definido. No podemos tomar esa decisión faltando diez días para que termine esta etapa de aislamiento. Aún tenemos diez días para seguir evaluando la situación”, indicó el jefe de Gabinete.

Asimismo, advirtió que “si abrimos todo”, sin restricciones, “la repercusión negativa no será únicamente en el AMBA, sino también en Rosario y Córdoba” y reiteró que “uno de los factores más importantes es que no colapse el sistema de salud”.

En la misma línea, insistió en que “es difícil apresurar cualquier definición tan lejos del 17″ y aclaró: “No está predefinido pasar a fase 2, ya que no podemos tomar esa decisión faltando 10 días de esta etapa de aislamiento”.

Con respecto a la agenda económica del Gobierno, el jefe de Gabinete defendió la “planificación económica” del gobierno nacional y remarcó: “Fuimos avanzando en ese plan donde teníamos en el medio la reestructuración de la deuda y eso fue lo que se estuvo haciendo, pero todo muy marcado por el contexto de pandemia”.

Recordó, asimismo, que “en diciembre del año pasado, lo primero que hicimos cuando asumimos fue enviar un proyecto de ley al Congreso, que luego se aprobó, sobre solidaridad social y reactivación productiva”.

En ese contexto, señaló que “se hizo imposible armar un presupuesto porque todos los supuestos estaban distorsionados y, además, se hizo una gran bola de endeudamiento cuando el gobierno anterior decidió reperfilar los vencimientos y pasó todos los pagos de 2019 para este año y se juntaron con los compromisos de 2020”.

“Empezamos a corregir bastante toda la inercia del andamiaje que había dejado el macrismo que iba hacia un modelo de especulación financiera y nosotros lo intentamos cambiar hacia un modelo de producción y desarrollo de generación de empleo”, precisó el jefe de Gabinete.

En otro orden, al ser consultado sobre la situación de la empresa Vicentin, Cafiero dijo que el Gobierno nacional está trabajando “en la hipótesis de rescate que presentó la provincia de Santa Fe”.

“Estamos en esa línea para tratar de cumplir el objetivo que es tratar de recatar una empresa que es muy fuerte y potente en un sector agropecuario muy sentido para todos los argentinos”, dijo el funcionario.

Finalmente, Cafiero fue consultado sobre el cruce que mantuvo en las últimas horas con el periodista Diego Leuco en Telenoche y un video compartido anoche por el presidente Alberto Fermández en su cuenta de Twitter, con imágenes editadas de ese intercambio televisivo.

“Es algo irónico, metafórico. Yo vi el video y me divirtió como también vi otros videos que tenían una edición que no era favorable a nosotros. Están sobreactuando algo que no tiene ninguna implicancia. Fue una discusión correcta con un periodista, Y nadie esta promoviendo la violencia hacia nadie”, sostuvo Cafiero sobre el video.