CLASES VIRTUALES: PREOCUPA LA DESERCIÓN Y EL NIVEL DE ASISTENCIA

Desde uno de los gremios docentes advirtieron que creció el número de chicos que no pueden realizar los encuentros o completar las tareas. Señalan que la conectividad y los materiales tecnológicos es una limitación que generó un impacto negativo en el aprendizaje de los alumnos.

El ciclo lectivo de este año sufrió una transformación a partir de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el coronavirus y los alumnos reciben clases virtuales. Si bien se trata de una Emergencia Sanitaria, no obstante desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) advirtieron que generó una fuerte deserción escolar.

Ocurre que los estudiantes de los distintos niveles sólo asistieron a la escuela durante tres semanas y luego empezaron a recibir clases virtuales.

“A partir de la pandemia se dio lugar a una gran deserción a partir de las clases virtuales, porque no todos los chicos tienen una computadora o un celular o simplemente no tienen acceso a Internet”, manifestó en diálogo con EL LIBERTADOR, el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez.

Indicó que no sólo chicos de escuelas rurales tienen inconvenientes, sino también de la Capital correntina.

“Hace tiempo venimos advirtiendo que los hogares están destruidos, muchas familias no tienen necesidades básicas insatisfechas, no todos tienen acceso a Internet o materiales tecnológicos”, subrayó.

Es así que el sindicalista admitió que les preocupa mucho la situación, teniendo en cuenta que en estos últimos tres meses hubo alumnos que no estuvieron recibiendo tareas porque no tenían los medios para hacerlo.

“Creo que se necesita crear un Comité de Crisis para que evalúe la situación y elabore algún protocolo enfocado en la manera en que se recuperarán los contenidos”, indicó.

Si bien el sindicalista valoró la iniciativa de proponer clases virtuales para que los estudiantes no pierdan el año escolar, sin embargo aseguró que en muchos casos no hizo más que agrandar la brecha.

“Los docentes se acomodaron como pudieron. En muchos casos utilizan recursos propios y las computadoras son sus herramientas de trabajo. Pero con los alumnos es diferente, porque no se les puede exigir si no cuentan con los materiales”, señaló.