RICARDO COLOMBI RATIFICÓ SU APOYO A LA PARIDAD DE GÉNERO

8 julio, 2020 8

Fue otra vuelta de tuerca sobre el alineamiento del oficialismo detrás de ese proyecto de ley y el del voto joven, que al parecer ya tendría el unánime consenso de Encuentro por Corrientes. También se refirió a su eventual candidatura para el año próximo y a un supuesto acuerdo que se gesta entre el PJ y el PaNu.

Remarcó -como lo había anticipado en la antevíspera- que el oficialismo propicia que la equidad entre hombres y mujeres en la participación política e institucional sea en los tres poderes del Estado.

“Siempre tuvimos una actitud que a veces fue tergiversada, pero nunca tenemos un pensamiento contrario a la equidad e igualdad. Teniendo en cuenta eso, el derecho es natural, por eso debe no debe ser considerada una actitud retrógrada ni nada por el estilo”, dijo en declaraciones al programa En el Aire que conduce la periodista María Mercedes Vázquez por Radio Mire Corrientes.

Con respecto al voto joven, el ex mandatario declaró: “No hay ningún problema, en todo caso, que sea obligatorio, porque hay otras cuestiones de fondo para que el joven tenga posibilidad de votar, inclusive, que sea elegido y que tenga otras responsabilidades”.

Mencionó que, en las elecciones nacionales, no vota más del 4 por ciento de los jóvenes menores de 18 años que figuran en el padrón electoral.

Respecto a algunas críticas del líder del Partido Nuevo, Raúl “Tato” Romero Feris, acerca de supuestas relaciones entre el poder político y la Justicia, afirmó que ese tono crítico es la expresión de “un pre acuerdo que el PaNu tendrá con el justicialismo para el año que viene”.

Acerca de la posibilidad de volver a ser candidato a gobernador el año próximo, manifestó que “voy a resolverlo en el momento oportuno”.

Sobre la partición femenina, expresó que “hasta la ley de cupo, si la lista tiene que integrar diez mujeres seguidas, no hay ningún problema. Nosotros hace dos años, todos se olvidan, las dos primeras diputadas nacionales que pusimos fueron mujeres”.

Respecto de la participación juvenil, luego de informar sobre la escasa participación de los adolescentes entre 16 a 18 años en las elecciones nacionales, advirtió que “no hay que ser demagogos; para eso, que el voto sea obligatorio”, agregó.

Consultado sobre las declaraciones de Raúl “Tato” Romero Feris sobre la intromisión del Gobierno en la Justicia. Colombi respondió: “No es cierto, no me preocupan esas declaraciones, pero es un pre acuerdo que el Partido Nuevo tendrá con el justicialismo para el año que viene”.

Agregó que se reunieron, días atrás, en Bella Vista referentes del PaNu y el PJ para trabajar en una alianza de cara a los comicios del año próximo.

En cuanto al radicalismo, Colombi aseveró que la fuerza se encuentra unida. “Estamos haciendo un fuerte trabajo, diario, permanente, a nivel nacional”, añadió.