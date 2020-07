La Liga: El torneo proyecta su regreso para octubre y mantendrá el formato

8 julio, 2020 13

El titular de la Asociación de Clubes, Gerardo Montenegro, adelantó que la idea es que en septiembre arranque la pretemporada para que, al mes siguiente, inicie la Liga Nacional. La mesa ejecutiva anunciaría el cronograma de la competencia el 25 de este mes.

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) masculina estableció su regreso para octubre -como en cada temporada- y mantendrá el formato de juego, con partidos todos los días, luego de la cancelación del certamen 2019-2020 por el coronavirus.

“La idea es que en septiembre arranque la pretemporada para que en octubre empiece la Liga. Tendremos reuniones con los presidentes de la categoría y pusimos plazo hasta el 25 de julio con la mesa ejecutiva para anunciar el cronograma”, manifestó el presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, en declaraciones realizadas a UCU Radio.

Más allá de las complicaciones económicas que atraviesan los equipos participantes, no se confirmaron ni se acercaron propuestas oficiales de venta de plaza hasta el momento.

Sin embargo, diferentes dirigentes de la competición aseguraron que cuando se oficialice la nueva competición aparecerán algunas ofertas. Y según fuentes consultadas, Libertad de Sunchales y Estudiantes de Concordia serían dos candidatos a vender sus lugares en la Liga Nacional.

Además, Ferro y San Lorenzo de Almagro, actual tetracampeón, afrontan atrasos salariales de relevancia con jugadores nacionales y extranjeros.

“Más allá de la crisis económica hay que seguir con la fortaleza de nuestra liga”, expresó Montenegro, quien indicó que cada club “con su presupuesto verá la plantilla que pueda formar”.

En cuanto a los jugadores foráneos, el dirigente consideró que “por la devaluación de nuestra moneda posiblemente no vengan tantos extranjeros para la próxima temporada”, aclarando que “pueden venir, siempre y cuando se cumpla con el protocolo del país”.

El regreso a la competición en los tiempos estipulados será sin público y dependerá, tal como pasó con la definición cancelada de la anterior temporada, de la aprobación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Deportes y Turismo.

“Estimamos que la primera etapa, por lo menos hasta diciembre, se jugará sin público”, manifestó Montenegro y descartó de plano pasar a jugar con 24 equipos el torneo.

En referencia a los contratos de la nueva temporada, Montenegro precisó que que “van a estar contempladas las situaciones que puedan surgir al inicio o en el medio de la competencia. Así va a ser planteado el tema contractual (…) pero no haremos nada hasta el 25 de julio”. Respecto a las relaciones de la pasada temporada, cuya competencia fue declarada desierta, el santiagueño manifestó que “los dirigentes y los jugadores estamos haciendo esfuerzos compartidos”.

“Estamos muy agradecidos a los jugadores y a la dirigencia de la Asociación de Jugadores (AdJ). Por el bien de nuestro básquet, tenemos que ser solidarios entre todos. En la temporada estaba previsto un contrato de 10 meses y solo se pudieron cumplir 7, y quedaron 3 meses de competencia que no fue posible terminar. Se acordó con la AdJ que los compromisos contractuales que existían, en un 50 por ciento, absorberlos cada actor y llegar a un acuerdo entre jugadores y dirigentes. Está encaminado y hasta agosto estaríamos con todos los contratos terminados y en buena relación”, comentó.

En tal sentido, anunció que “como todas las temporadas, un mes antes de que comience el torneo siguiente, (los clubes) tienen que presentar los libre deuda”.