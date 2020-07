River no se toma vacaciones

6 julio, 2020 28

Al contrario de lo que siguen haciendo muchos clubes, el plantel de River no tendrá licencia ni planea hacerlo. Al contrario: cada vez piden más trabajo.

La ansiada vuelta a los entrenamientos de campo en los clubes aún se ve algo borrosa en el horizonte. Más aún el regreso a las competencias oficiales. Y la situación, claro, desgasta. River no es una excepción: la gran mayoría de los jugadores pretenden regresar cuanto antes para volver a ejercer sus trabajos: así lo expresó en su momento Lucas Pratto, siguiendo la línea de lo que había declarado un tiempo antes el propio Marcelo Gallardo.

Pero si hay algo que tiene este plantel de River, que lo caracterizó a lo largo de todos estos años, es que no se desanima tan fácilmente. Que se hace fuerte en las más bravas dentro de la cancha, pero también afuera. Y por eso nadie baja los brazos: al contrario, la mayoría de los futbolistas piden rutinas de entrenamiento extra a los profes del cuerpo técnico del Muñeco o solicitan autorización para hacer trabajos complementarios para mantenerse a punto durante una cuarentena que ya pasó los 100 días.

Por eso la decisión de Gallardo en conjunto con todos los preparadores físicos del plantel es no licenciar a los jugadores como sí ocurrió y ocurre en muchos clubes de Primera en Argentina. Sin ir más lejos, Boca liberó a sus jugadores del 30/5 al 8/6, pero no fue el único. Ya lo habían hecho Banfield, Atlético Tucumán y Colón. Y ahora se suman otros: Vélez entrará en vacaciones desde hoy hasta el 14 de julio, e Independiente está transitando desde principios de este mes 10 días de parate en los entrenamientos. En River la proyección por ahora está muy lejos de eso: por un lado, analizan desde el cuerpo técnico, bajar el trabajo a cero puede ser un riesgo a futuro para el físico de algunos jugadores (especialmente para los más grandes, y en River hay varios que pasan la línea de los 30 años, con Ponzio y Pinola como símbolos); y por otro lado, porque si plantearan la posibilidad de una licencia, la amplísima mayoría de los futbolistas la rechazarían porque no tienen ganas de parar sino más bien de ir agregando trabajos -mediante la plataforma remota- para que el regreso a la competencia, por campeonato o Copa, no los agarre tan mal parados como podría suceder después de tantos días de aislamiento.