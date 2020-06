“Messi se desvive por los argentinos y cuando ve uno se acerca solo”

30 junio, 2020 7

El mediocampista de Quilmes contó cómo fue su experiencia cuando enfrentó a la Pulga jugando para el Cluj de Rumania. “Apenas me vio se acercó, charlamos y me dijo que después del partido me daba la camiseta”, agregó.

Emmanuel Culio volvió al fútbol argentino tras 13 años en Europa y lo hizo para vestir la camiseta de Quilmes. En su extensa trayectoria en el Viejo Continente vivió anécdotas de todo tipo, pero quizás la más saliente fue cuando le tocó enfrentarse con Lionel Messi.

El mediocampista es ídolo del Cluj, de Rumania, y con ese equipo se dio la situación en la Champions League.“El primer partido que jugué con Messi fue en el Camp Nou. Perdimos 2-1 pero Luis Enrique pedía la hora. La verdad que estuvimos bastante bien ese día”, comenzó Culio en diálogo con Información del Cervecero.

Y agregó: “Hablé con Messi antes de empezar el partido. Fue espectacular. Es más, él se me acercó porque se desvive por el argentino. Ve un argentino y él solo viene. Uno queda como shockeado. Apenas me vio se acercó, charlamos y me dijo que después del partido me daba la camiseta”.

Para finalizar, Culio cerró con los recuerdos más preciados: “Tengo dos camisetas de Messi, la del Barca y la de la Selección. Leo es espectacular, un espectáculo. A través de un amigo me mandó la de Argentina”.