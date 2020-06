Tevez vs. Bermúdez, el primer round

30 junio, 2020 19

La relación entre el Apache y Patrón tuvo su primer encontronazo en un picante Newell’s-Boca jugado en Rosario en 2003. Uno fue figura, el otro ligó de lo lindo. ¡Mirá todo lo que pasó!

La relación está tensa, rota, ya no tiene retorno. El cruce mediático entre Carlos Tevez y Jorge Bermúdez parece marcar un antes y un después en el vínculo entre el jugador y el dirigente. De hecho, el ex defensor ya no estará al frente de la negociación por la renovación del Apache (la seguirán Delgado y Cascini). Sin embargo, como jugadores, mucho antes de los dardos por Twitter, ambos ya habían tenido un cruce picante, en el que el colombiano salió como ganador: el 29 de octubre del 2003, Boca enfrentó a Newell’s en Rosario por la fecha 12 del torneo Apertura. Defendió el Patrón, intentó atacar Carlitos y se sacaron chispas. ¡Como ahora!

El duelo se disputaba desde días antes. Por un lado, el crack de 19 años que venía de ser la figura del Boca que salió campeón de la Copa Libertadores y se preparaba para enfrentar al Milan en Japón por la Intercontinental. Por el otro, la Lepra venía en levantada y su referente era uno de los ídolos del Xeneize e ícono del glorioso equipo de Bianchi de 1998 a 2001. ¿Quien ganaría el duelo? ¿La habilidad y juventud del Apache o la experiencia y dureza del Patrón?

Ex compañeros de Bermúdez que en ese momento lo eran de Tevez opinaron sobre el cruce en la previa. “Va a jugar como si lo hiciera en Boca. Yo lo sufrí con un golpe, siendo compañeros, en un Argentina-Colombia”, avisó Guillermo Barros Schelotto; “Por su presencia física, el Patrón no es fácil de pasar. Pero seguro que Carlos irá fuerte, fiel a su estilo”, predijo el Pampa Calvo​. Es más, el mismo colombiano palpitó el choque. “¿Tevez? No sé, papá, nunca lo enfrenté”, dijo desafiante en esa previa.

Ese día, Carlos Bianchi puso en la cancha a Abbondanzieri; Perea, Schiavi, Burdisso, Clemente Rodríguez; Battaglia, Cascini, Cagna; Donnet; Iarley y Tevez. Mientras que el Bambino Veira, el DT de la Lepra, paró a Palos; Ruíz, Bermúdez, Aguirre, Adinolfi; Patiño, Rosada, Guiñazú; Silvani; Rosales y Vásquez.

En el partido, Newells le ganó 1 a 0 a los dirigidos por el Virrey con gol de Walter Silvani a los 30 minutos del primer tiempo. Pero, ¿qué pasó en el choque entre los ídolos xeneizes? Carlitos fue el mejor de su equipo, siempre intentando y encarando, sin apichonarse, pero estuvo lejos del nivel que venía mostrando. Claro, el Patrón, con su experiencia, se las arregló para anular la juventud del Apache, y terminó siendo la figura de la cancha