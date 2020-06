Música, cocina y roce internacional en el día nueve de la Feria Digital del Libro

29 junio, 2020 14

La variada oferta que cada día brinda la Feria Digital del Libro de Mercedes sigue acaparando la atención de todos, la muestra on line que lleva adelante el Concejo Deliberante bajo la presidencia del Dr. Pablo Romero junto al Municipio, tuvo este domingo su novena jornada de actividad.

La apertura estuvo a cargo del escritor y periodista español Javier Sierra quien protagonizo desde Madrid una interesante exposición, la presentación estuvo a cargo del periodista chaqueño Guido Policena, ambos mantuvieron un muy entretenido dialogo sobre el universo literario.

Sierra cuenta con una vasta carrera literaria y periodística en España donde formo parte de varios medios, “es casi mágico lo que estamos haciendo, no importancia la distancia, no importa la diferencia horaria, no importa que esta pandemia nos haya confinado en nuestros hogares, porque hemos recurrido a la tecnología y nos hemos convertido en su aliada, es una gran idea esta feria”, dijo.

El escritor y periodista español siguió teniendo palabras de elogios hacia la feria mercedeña, “han sido valientes, se han dado cuenta y han sido los primeros, nuestros libros no tienen frontera, mis últimas palabras son de animo a todos los lectores en Argentina, los libros son un salvavidas en estas circunstancias, nos permiten abrazar, llorar, justo en un momento como este, ojalá las autoridades valoren el salvavidas que está haciendo esto para la cultura”.

La gastronomía también tuvo su lugar en nuestra feria, la misma llego de la mano del cheff curuzucuateño Juan Pablo Jacobo, quien elaboro un exquisito plato, bien nuestro, una pata de cordero brezada acompañada de un puré de mandiocas.

Como viene siendo una costumbre, la música volvió a adueñarse del cierre de otro día de la feria digital del libro, esta vez con la presentación en vivo en el Salón Pedro Ferre de “Los Cuñados” y “Quique Sheridan”.