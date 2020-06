Doña Juanita y don Rolón, una vida desinteresada al servicio de la UCR en Mercedes

28 junio, 2020 227

En una casa humilde del barrio Castello, don Ramón Rolón y doña Juanita Amarilla llevan adelante una convivencia que se mantiene con el amor y el sacrificio, como pilares.

Don Rolón y doña Juanita recibieron un obsequio por parte de la Juventud Radical, el viernes 26 de junio, día que el centenario Partido de Alem cumplió 129 años de historia.”Siempre participamos, trabajamos mucho para nuestro partido. Siempre con sacrifico y al servicio”, deja como enseñanza un referente querido y respetado por todos. Siempre de manera desinteresada.

“Me arrepiento de no haber guardado un cartel que teníamos de Balbín y De la Rúa que era la fórmula presidencial de es momento”, cuenta don Rolón, haciendo referencia a la fórmula radical para las presidenciales del año 1973, que finalmente quedaría en segundo lugar. Pero si guarda una foto con Fernando De la Rúa.

“Desde ahí no paramos más. A mi me gustaba la política y yo me iba”, dice don Rolón y doña Juanita añade que “él empezó sólo, pero después yo le empecé a acompañar, anduvimos por muchos lugares, me gustó y me quedé”.

“El pacto Autonomista Liberal era muy fuerte. Yo militaba sólo al principio, caminaba sólo”, agrega. Luego su vida continuó con “Coco” Pujol, el doctor Mosca padre, el doctor Roldán”, entre varios de los que recuerda en una extensa militancia.

“Es linda la política. A mi me gusta la política que hacíamos antes, dónde nos juntábamos entre los vecinos en una esquina y después se iban sumando más. Todos buscábamos solucionar los problemas de la gente. Hacíamos beneficios para poder tener en caso de que alguien necesite un medicamento”, indicó.

“Siempre “laburé” como se dice en estos tiempos, trabajaba en el campo o con los animales y bueno cuando venía para acá y tenía tiempo le dedicaba al partido a hablar con los vecinos”