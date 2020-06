Ricardo Zielinski sostiene que no entiende a Marcelo Gallardo

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, aseguró que “no entendió” a su colega Marcelo Gallardo cuando River decidió no jugar por la primera fecha de la Copa de la Superliga, en el inicio de la pandemia de coronavirus, ni tampoco ahora, cuando el “Muñeco” solicitó el retorno de los entrenamientos.

“No entendí a Gallardo porque River había jugado entre semana por la Copa Libertadores y habíamos jugado el partido de la tercera. Tendrían que haber avisado con tiempo para que no viajáramos a Buenos Aires y evitar el desgaste. Entendí la situación pero no me parecieron bien las formas”, sostuvo el técnico del Decano.

Atlético Tucumán debía visitar a River en el inicio de la Copa Superliga el sábado 14 de marzo, pero un día antes comunicó que no se presentaba a jugar debido a los “severos riesgos para la salud” que ello podía ocasionar, debido a la pandemia del coronavirus.

El 19 de ese mismo mes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el inicio de la cuarentena para impedir la propagación masiva del covid-19, una medida que actualmente sigue vigente.

Consultado en TyC Sports por las últimas declaraciones de Gallardo acerca de un eventual regreso a los entrenamientos, Zielinski opinó: “No entendí a Gallardo tampoco ahora”.

“Si antes no se podía jugar, ahora que estamos en plena pandemia, en lo peor…”, deslizó el “Ruso”.

De todos modos, evitó plantarse de manera absoluta en la vereda opuesta al entrenador de River.

“Marcelo me parece uno de los tipos más inteligentes y tiene una muy buena llegada. Por ahí es la voz de muchos que no hablan. Coincido en algunas cosas con él y en otras no. Cuando habla, evidentemente, es importante para el fútbol argentino y lo hace con muchos fundamentos”, consideró.

Radamel Falcao

El secretario deportivo de River Plate, Enzo Francescoli, aseguró que la ilusión es que el delantero colombiano Radamel Falcao García vuelva para terminar su carrera en el club de Núñez.

“Siempre pensamos en Falcao y quizá se pueda lograr que vuelva, pero dependerá mucho de él”, reconoció Francescoli a una radio colombiana.