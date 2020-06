Tassano anticipó que analizan habilitar nuevas actividades

25 junio, 2020 75

El intendente de la capital anticip贸 que se preparan nuevos protocolos para la etapa que se abrir谩 desde el lunes pr贸ximo.

Cuando a nivel nacional 聽y provincial se est谩 definiendo de qu茅 modo continuar谩 la cuarentena desde el pr贸ximo lunes, el intendente de la ciudad de Corrientes Eduardo Tassano anticip贸 que 鈥渟e trabaja en nuevos esquemas de protocolo para habilitar otras actividades en la ciudad鈥.

Al respecto, se帽al贸 que 鈥渆st谩 complicado lo que implique aglomeraciones. Otro tema son el deporte, los entrenamientos y todo lo relacionado a la pr谩ctica deportiva鈥.

Se refiri贸 tambi茅n al aumento de la movilidad en la Capital en el marco de la etapa de distanciamiento social. 鈥淓s un poco m谩s de lo estimado. Est谩 dentro de lo l贸gico. Pero nos ocupamos porque es dif铆cil aislar y que la gente respete鈥, agreg贸.

En di谩logo con Radio Dos, habl贸 adem谩s de los recursos que no est谩n llegando desde Naci贸n. 鈥淗ay un retraso de 2.000 millones que se iban a pagar a las provincias en tres tramos鈥.

Tassano se帽al贸 que el lunes estuvo con el Gobernador, inaugurando obras en el barrio Pirayu铆 y le comunic贸 que en el transcurso de la semana 鈥渉abr谩 novedades鈥 respecto a los fondos. 鈥淓so es lo que esperamos las comunas.

La situaci贸n nacional est谩 complicada y no somos una isla鈥, asegur贸.

Por 煤ltimo, habl贸 de los acuerdos salariales con los trabajadores municipales. En este sentido, revel贸: 鈥淓stamos trabajando en alternativas por el impacto econ贸mico que tendremos para cumplir con lo acordado. No depende de nosotros, pero tenemos que cumplir lo acordado鈥.