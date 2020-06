Extensa jornada que culminó con las declaraciones de Moray Mussio, Vera y Lammens

25 junio, 2020 46

En la llamada causa Municipio de Perugorr铆a, se llev贸 adelante otra extensa jornada de juicio de m谩s de 8 horas en las que finalizaron las indagatorias, con las declaraciones de Ernesto Moray Mussio, Patricia Vera y Sabrina Lammens.

El Tribunal Oral Penal de Mercedes cumpli贸 el martes 23 una nueva audiencia en el juicio por 聽de asociaci贸n il铆cita y malversaci贸n de fondos en la que est谩n procesados聽Angelina Lesieux, Jorge Luis Corona; Patricia Yolanda Vera; Ernesto Antonio Moray Mussio y Sabrina Mar铆a Lammens por asociaci贸n il铆cita y malversaci贸n de fondos.

El contador Moray Mussio, en una larga declaraci贸n de m谩s de tres horas, explico cu谩l era su rol como 鈥淎uditor Externo鈥 del Municipio de Perugorr铆a, cargo que desempe帽贸 -seg煤n sostuvo- desde julio de 2011 hasta junio de 2017.

Comenz贸 su declaraci贸n aclarando que nunca fue responsable contable de la obra del 鈥淧aseo de Bicentenario鈥, agregando que fueron usados sus datos pero que 茅l nunca firmo, al tiempo que exhib铆a documentaci贸n en la cual solo se encontraba la firma del intendente con espacio en blanco sobre su nombre.

Explic贸 que [el Contador] en los Dict谩menes eval煤a la 鈥淩azonabilidad de Estados Contables, Patrimoniales y Financieros鈥 y que sus Dict谩menes -referidos a los Balances de los ejercicios 2014 y 2015- fueron 鈥淔avorables con Observaciones鈥, dando detalles de cu谩les eran las observaciones que no cubr铆an las expectativas de la auditoria.

Refiri贸 que su rol de auditor externo requer铆a su presencia en la Municipalidad de Perugorr铆a cada 30 o 45 d铆as y que 茅l hacia sus informes y dict谩menes en base a la documentaci贸n聽 sobre ingresos y egresos que le entregaba el ejecutivo, aclarando que su funci贸n le imped铆a conocer si exist铆a otra documentaci贸n en el domicilio de los intendentes y que su responsabilidad se hallaba limitada al contenido de los informes que confeccion贸.

Luego declar贸 la imputada Vera, quien manifest贸 que ingres贸 a la Municipalidad de Perugorr铆a en 2007 como cadete y que en 2009 qued贸 a cargo de la Tesorer铆a, cofirmante -junto a quien se desempe帽aba como intendente- en la cuenta del Banco de Corrientes, aclarando que no lo era en Banco Naci贸n. Explic贸 que la recaudaci贸n del d铆a se depositaba y que encontraron factureros en su casa [al allanarla] porque parte del d铆a trabajaba desde all铆 porque deb铆a cuidar a su hijo enfermo.

A su tiempo, la acusada Lammens declaro que se desempe帽贸 como Secretaria de Hacienda del Municipio de Perugorr铆a desde el 10 de diciembre de 2015, siendo cofirmante en las cuentas bancarias del Municipio existentes en el Banco de Corrientes y el Banco Naci贸n desde enero de 2016.

Se mostr贸 sorprendida por la imputaci贸n que le formulaba la Fiscal铆a toda vez que su intervenci贸n 鈥搒e帽al贸- se hallaba limitada a cinco meses ya que la investigaci贸n de la causa culminaba en mayo de 2016, al tiempo que refiri贸 que en su trabajo 鈥渃umpl铆 las ordenes que me dio el Ejecutivo鈥.

La audiencia continu貌 con la declaraci贸n v铆a remota de quien -inicialmente- fuera el 鈥渄enunciante an贸nimo鈥 de esta causa el Sr. Schwert.

El mismo declar贸 haber formado parte de 鈥淐ultura Vallese鈥, agrupaci贸n que trabajaba bajo la coordinaci贸n del Ministerio de Planificaci贸n, a cargo del Ministro De Vido, pero que cobraban una mensualidad a trav茅s de la 鈥淯niversidad 3 de Febrero鈥 quien ten铆a convenio con el citado Ministerio.

Explic贸 que por tal motivo, junto a otros integrantes de la agrupaci贸n, se radic贸 en Perugorr铆a en junio de 2015 para hacer una escultura (Arco de Entrada) que les llev贸 dos meses, aclarando que por ese trabajo el Municipio s贸lo se hac铆a cargo de los gastos. Luego, hasta abril de 2016, continu贸 en Perugorr铆a, viviendo en el quincho del matrimonio Corona/Lesieux, realizando un proyecto referido a la electrificaci贸n de extracci贸n de agua potable ante emergencias por corte de suministro que eran habituales, expres贸.

Tambi茅n聽 declar贸 el se帽or Ayala, quien refiri贸 haber sido ex intendente de Perugorr铆a, periodo 2001/2005, y concejal en periodo 2013/2107. Manifest贸 que durante la intendencia de Lesieux 茅sta no informaba al Concejo Deliberante sobre los fondos remitidos por la Naci贸n para las obras, agregando que pidi贸 informe al ejecutivo pero que 茅ste nunca le contesto y que cuando se la cito para interpelarla la Intendenta no concurri贸.

Indic贸 que el Balance 2014 fue aprobado sin su presencia pues se encontraba en Corrientes capital y que el Balance 2015 no fue aprobado por el Concejo Deliberante. Ante preguntas manifest贸 haber formulado denuncia -en otra causa- contra algunos de los imputados.

Finalmente depuso el testigo G贸mez, Concejal de Perugorr铆a periodos 2013/2017 y 2017/2021, quien se帽al贸 que de la 煤nica obra que se entero fue de las 40 viviendas, pues fue invitado al acto de lanzamiento, pero que nunca le lleg贸 al Concejo Deliberante documentaci贸n referida a la obra.

Agreg贸: 鈥淗ay obras que no est谩n, como 鈥淐iclov铆a y puente peatonal鈥 y otras incompletas como el 鈥淧aseo del Bicentenario鈥 y el 鈥淧arque Acu谩tico鈥. Se帽al贸 que el balance 2014 ingres贸 al Concejo el d铆a de la sesi贸n y聽 volvi贸 a salir luego de aprobado, al tiempo que agreg贸 que 茅l no particip贸 de la sesi贸n pues estaba en Corrientes con el Concejal Ayala realizando gestiones. Ante preguntas expres贸 que en 2017 denunci贸 que sacaban bienes del parque automotor municipal como acoplado y聽 tanque cisterna.

El Tribunal, integrado por los Dres. Juan Manuel Muschietti, Jorge Troncoso y Margarita L贸pez Rivadeneira, dispuso un cuarto intermedio hasta el pr贸ximo martes 30 de junio a las 9 horas, audiencia en la que se espera la declaraci贸n de seis testigos, todos ellos vecinos de la localidad de Perugorr铆a.