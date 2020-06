Visitas por el Día del Padre: rutas tranquilas y algunos embotellamientos

22 junio, 2020 8

La circulación de vehículos por toda la provincia se activó el fin de semana sin graves inconvenientes viales. En Goya, una chaqueña intentó ingresar pero fue rechazada por el control policial. Capital sólo notificó grescas menores y en Saladas se reforzó la presencia de polícias.

Los des­pla­za­mien­tos por to­da la pro­vin­cia en el Día del Pa­dre se pro­du­je­ron sin gran­des so­bre­sal­tos. “Vi­vi­mos un pa­no­ra­ma más tran­qui­lo de lo es­pe­ra­do”, re­mar­ca­ron des­de la Po­li­cía de Co­rrien­tes.

En to­tal se tra­mi­ta­ron 11.863 per­mi­sos a tra­vés de la pá­gi­na ofi­cial del Go­bier­no pro­vin­cial.

El je­fe de la Po­li­cía de Co­rrien­tes, Fé­lix Bar­bo­za, se­ña­ló a épo­ca que du­ran­te el fin de se­ma­na no se re­gis­tra­ron in­con­ve­nien­tes de gran mag­ni­tud en los con­tro­les ubi­ca­dos so­bre los in­gre­sos a las dis­tin­tas lo­ca­li­da­des.

Los si­tios que es­pe­ra­ban más vi­si­tas eran Ca­pi­tal, Go­ya, Mer­ce­des, Pa­so de los Li­bres, San Luis del Pal­mar y Be­lla Vis­ta.

Los con­tro­les con­ta­ban con miem­bros de la fuer­za lo­cal que so­li­ci­ta­ban las ha­bi­li­ta­cio­nes y per­so­nal de sa­lud de los mu­ni­ci­pios que to­ma­ban las tem­pe­ra­tu­ras. En al­gu­nas co­mu­nas, se hi­gie­ni­za­ban con agua y la­van­di­na los co­ches. Tal es el ca­so de San­ta Lu­cía e Itu­zain­gó.

Se­gún pre­ci­só el fun­cio­na­rio, la cir­cu­la­ción de ve­hí­cu­los se in­cre­men­tó de for­ma con­si­de­ra­ble en com­pa­ra­ción a fin de se­ma­nas an­te­rio­res. Pe­se a ello, has­ta el cie­rre de la edi­ción, no hu­bo que la­men­tar gra­ves si­nies­tros via­les. “El pa­no­ra­ma fue tran­qui­lo, más de lo pre­vis­to”, en­fa­ti­zó Bar­bo­za.

Los pun­tos de ins­pec­ción tu­vie­ron re­sul­ta­dos, ya que en al­gu­nos dis­tri­tos se im­pi­dió el ac­ce­so de ciu­da­da­nos que pro­ve­ní­an de otras pro­vin­cias. Por ejem­plo, dos per­so­nas que pre­ten­dí­an en­trar a Go­ya no pu­die­ron ha­cer­lo. Se tra­ta­ba de dos mu­je­res, una de ellas pro­ve­nien­te de Re­sis­ten­cia. “Fue­ron re­cha­za­das por­que el Cha­co tie­ne cir­cu­la­ción vi­ral de co­ro­na­vi­rus y los per­mi­sos eran so­lo pa­ra co­rren­ti­nos”, pre­ci­só el por­tal de no­ti­cias TN Go­ya.

Un se­gun­do he­cho ocu­rrió en San Isi­dro, dos ciu­da­da­nos lle­ga­ron des­de Mo­co­re­tá. Tras una iden­ti­fi­ca­ción po­li­cial se com­pro­bó que no por­ta­ban per­mi­sos.

Al cie­rre de la edi­ción, los ac­ce­sos a Mer­ce­des se en­con­tra­ban co­lap­sa­dos por una lar­ga fi­la de ve­hí­cu­los que in­gre­sa­ban tras su pa­so por otras lo­ca­li­da­des.

Ca­pi­tal

Des­de la Po­li­cía de Co­rrien­tes des­ta­ca­ron que en la ciu­dad de Co­rrien­tes no se pro­du­je­ron gra­ves he­chos de vio­len­cia re­la­cio­na­dos al con­su­mo de al­co­hol y pe­le­as ca­lle­je­ras. “Fue un fin de se­ma­na con me­nos epi­so­dios vio­len­tos que an­te­rio­res”, re­mar­có Bar­bo­za.

En la Cos­ta­ne­ra tra­ba­ja­ron gru­pos es­pe­cia­les de la fuer­za pa­ra evi­tar la aglo­me­ra­ción de per­so­nas y las ron­das de ma­te. “So­lo pue­den per­ma­ne­cer quie­nes por­tan per­mi­sos los dí­as de ca­mi­na­ta”, re­cor­da­ron al fi­nal.