Frenaron a Trump en su intento de deportación masiva

19 junio, 2020 9

El Tribunal Supremo de Estados Unidos impidi贸 a Donald Trump la deportaci贸n de 700.000 j贸venes inmigrantes. En una decisi贸n ajustada, cinco votos a favor contra cuatro, el tribunal tach贸 de 鈥渁rbitraria鈥 y 鈥渃aprichosa鈥 la decisi贸n del mandatario republicano.

Es la segunda vez esta semana que el Tribunal Supremo de Estados Unidos asesta un duro golpe a las pol铆ticas discriminatorias de Donald Trump. Ayer, por una ajustada mayor铆a -cinco contra cuatro-, la m谩xima instancia jur铆dica del pa铆s ha rechazado eliminar la protecci贸n legal para 700.000 j贸venes que llegaron de ni帽os a Estados Unidos. El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, se帽al贸 que las acciones de la Administraci贸n hab铆an sido 鈥渁rbitrarias鈥 y 鈥渃aprichosas鈥, pero tambi茅n ha indicado que no eran una violaci贸n de la cl谩usula de protecci贸n de la igualdad de la Constituci贸n, lo que hubiera protegido a Daca (Acci贸n Diferida Para los Llegados en la Infancia) frente a un nuevo asalto. La decisi贸n impide, por el momento, la deportaci贸n de esos 700.000 j贸venes inmigrantes.

Conocidos como dreamers (so帽adores), Barack Obama puso en pie en 2012 a trav茅s de una acci贸n ejecutiva el programa conocido como Daca, que proteg铆a de la deportaci贸n a centenares de miles de j贸venes sin residencia legal en el pa铆s y les conced铆a un permiso de trabajo, que deben renovar cada dos a帽os, aunque no constituye un camino a la plena ciudadan铆a. Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha tratado de eliminar el programa alegando que ponerlo en marcha fue una decisi贸n 鈥渋legal鈥 e 鈥渋nconstitucional鈥. El presidente, a trav茅s de su cuenta de Twitter, ha tildado de 鈥渉orrible鈥 y 鈥渕otivada pol铆ticamente鈥 la decisi贸n del Supremo.

Trump, que precisamente desde su llegada al poder ha logrado inclinar la balanza del Supremo en favor de los conservadores, carga ahora contra el tribunal. 鈥溌縏ienen la impresi贸n de que no le gusto al Tribunal Supremo?鈥, ha preguntado el mandatario ayer en Twitter. En opini贸n del republicano, las 煤ltimas decisiones adoptadas por el tribunal 鈥渟on disparos en la cara de las personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores鈥. 鈥淣ecesitamos m谩s jueces o perderemos nuestra Segunda Enmienda y todo lo dem谩s鈥, ha dicho, aludiendo al derecho de los ciudadanos a portar armas.

En una decisi贸n ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, los magistrados rechazaron los argumentos de la Administraci贸n de Trump de que Daca es ilegal y que los tribunales inferiores no tienen potestad para revisar la decisi贸n de eliminarlo. La Casa Blanca lleva m谩s de dos a帽os intentando tumbar el programa que garantiza la permanencia de los dreamers en suelo estadounidense. Jeff Sessions, antiguo fiscal general de Trump, aconsej贸 a la Administraci贸n que acabara con Daca, argumentando que era ilegal su permanencia.