En junio los casos crecieron un 20% y esperan resultados de más testeos

16 junio, 2020 57

La radiografía epidemiológica de Corrientes mostró un ascenso del 20% de los casos de covid-19 durante la primera quincena de junio, debido a que mayo cerró con 87 acumulados y hasta anoche sumaban 105 los positivos, de las cuales al menos 11 se encuentran todavía en tratamiento.

La provincia se mantiene sin circulación viral activa, dado que los últimos dos diagnósticos confirmados por Salud Pública corresponden a una persona que mantuvo estrecho contacto con un personal de salud positivo de Chaco y el otro es un paciente (de Saladas) que se relacionó con un positivo de la Capital. Cabe destacar que ya son cinco los municipios que tuvieron casos (Capital, San Luis del Palmar, San Cosme, Mocoretá, Saladas).

Además, se esperan los resultados de los hisopados que realizaron a unas 200 personas que viven en el edificio del barrio Villa Celia. Un monoblock se aisló por completo el domingo, tras diagnosticarse un caso de covid-19 en una profesional de la salud que trabaja en Chaco.

En este sentido, la directora de Epidemiología de Salud Pública, Angelina Bobadilla, precisó a El Litoral: “Todos en el edificio están muy bien, realizamos el testeo para dar seguimiento y mayor control. Ni bien tengamos los resultados de los hisopados se van a comunicar”.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa, sobre todo en la zona del puente interprovincial “General Belgrano”, donde llevan adelante monitoreos para la detección precoz de casos. Consultada al respecto, la directora de Operativos Sanitarios (APS Capital), Susana Vega, indicó: “Realizamos controles con todo el personal porque es una de las zonas más vulnerables en estos momentos. Estamos abocado en horarios, matutino, vespertino y nocturno; esto se realiza junto con otros organismos de Salud Pública”.

Pacientes

De los once casos positivos a covid-19, hasta anoche sólo uno permanecía internado en el Hospital Llano en condición clínica estable. Se trata del primer paciente que recibió plasma convaleciente, es decir, anticuerpos presentes en la sangre (de alguien recuperado) que son destinados para acelerar las mejoras en el tratamiento.

“El paciente que recibió el plasma estaba muy mal, es una persona de 65 años hipertensa, que tenía compromiso cardíaco y pulmonares severos. Recibió dos dosis, de un solo donante, y luego de eso no sólo se recuperó rápidamente, sino que está en condición estable y evoluciona favorablemente esperando el alta en estos días”, dijo a El Litoral, Carolina Aromí, directora del Banco de Sangre, organismo que está a cargo del procedimiento de extracción del plasma.

Además, la doctora Aromí destacó que “tenemos un muy buen stock de plasma, ya tenemos 19 donaciones efectivas y por cada procedimiento se sacan dos dosis terapéuticas”.

Por otra parte, también hay dos casos sospechosos en la provincia, los cuales se encuentran en revisión médica: uno internado en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” y el otro en el Hospital Llano. El último reporte de Salud Pública, señaló que ambos se muestran clínicamente estables.

Para cerrar, el comité de crisis, continúa solicitando a la población que salgan solamente ante necesidades mayores para no generar aglomeraciones.

Insisten en la recomendación de usar barbijos, mantener la distancia con otras personas y extremar las medidas de higiene para evitar los contagios.

EL LITORAL