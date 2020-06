No le soluciones todo: las dificultades preparan a tu hijo para hacerle frente a la vida

15 junio, 2020 16

Cuando una persona decide tener hijos, puede que no est茅 pensando en todos los retos que este rol trae consigo.

Yo no tengo hijos, me hubiera gustado tener uno; sin embargo, siempre pens茅 que聽ser madre implica mucho m谩s que solo querer serlo. La maternidad involucra adem谩s de sacrificios y entrega, la capacidad de proveer a los hijos estabilidad mental, emocional y econ贸mica. Yo ten铆a muchas de esas cualidades, pero mi situaci贸n monetaria por muchos a帽os fue m谩s que precaria.

S茅 lo que es crecer en un hogar con muchas limitaciones econ贸micas. Como ni帽a, me daba cuenta de los retos que mis padres atravesaban para superar el d铆a a d铆a. En mi adolescencia, tras la separaci贸n de mis padres, las cosas no mejoraron. Cada d铆a pensaba en c贸mo poder ayudar a mi madre. Yo, una ni帽a de 12 a帽os pensando en todos los problemas que hab铆an en casa, mi vida era un caos.

Esa fue la mayor raz贸n por la que decid铆 no tener un hijo, no iba a hacer que 茅l o ella pasaran por lo que tuve que vivir yo.聽En lo que a m铆 respecta,聽un hijo merece una vida mejor de la que tuve, si no puedo d谩rsela, no lo traer茅 a este mundo a pasar dificultades.

El gran error de los padres: creer que los hijos no se dan cuenta de nada

Los ni帽os son seres maravillosos. Un ni帽o puede adaptarse a los cambios con una facilidad abismal; tanto, que si te mudas de pa铆s, pronto aprender谩 ese idioma. Es posible incluso que haga amistades m谩s pronto de lo que t煤 lo har铆as.聽De la misma manera que los ni帽os se adaptan a los cambios, tambi茅n se les debe hablar de las dificultades de la vida, pero muchos progenitores prefieren tapar el sol con un dedo.

La situaci贸n es que los padres se empe帽an en creer que sus hijos no se dan cuenta de sus聽dificultades, pero est谩n muy equivocados. S铆, los ni帽os son inmaduros mentalmente hablando. El mundo adulto puede ser muy complejo para ellos, pero聽los problemas que te afectan a ti, tambi茅n los da帽a a ellos. Es por esa raz贸n que los padres deben aprender a hablar con los ni帽os sobre las dificultades de la vida.

C贸mo le puedes ense帽ar a tus hijos sobre las dificultades de la vida

Primero y principal es聽no mentirles.聽Cuando le mientes a tus hijos pueda que te crean, pero si en alg煤n momento se dan cuenta de la verdad, entonces van a aprender a mentir e incluso van a juzgarte duramente por el enga帽o.

Segundo,聽expl铆cales聽de manera simple el problema o la dificultad por la que est谩n pasando. Supongamos que est茅n a punto de vender cambiar de casa porque ya no pueden pagar la renta; pues eso, solo dile que est谩n pasando por problemas de dinero y que el cambio ser谩 por un tiempo.

Tercero,聽no te desquites聽con ellos. Muchas personas suelen perder el control cuando est谩n desbordados por las dificultades. No est谩 nada mal desahogar la frustraci贸n; lo que no es correcto, es gritar a los hijos o ignorarlos al estar enfocados en los problemas. Si lo haces, les est谩s ense帽ando lo que ellos 芦tendr铆an que hacer con sus chiquillos禄.

Cuarto,聽mantente positivo.聽Puede ser todo un reto mantener una buena actitud en momentos de dificultad. A煤n as铆, cuando lo haces, puedes pensar mejor y tener paciencia para enfrentar el problema.

Es vital que puedas hacer estas cosas. La raz贸n es que tus hijos aprenden de ti y van a replicar esos comportamientos con los dem谩s.

Ens茅帽ale a tus hijos a ser resilientes

Este es quiz谩s lo mejor que podr谩s ense帽arles a lo largo de sus peque帽as vidas.

Para empezar,聽la resiliencia聽es la capacidad que puede llegar a desarrollar cualquier persona para hacerle frente a las dificultades. Cuando una persona se convierte en alguien resiliente, es capaz de mantener una buena actitud en el periodo de dificultad. Tambi茅n se hace capaz de聽superar los problemas y transformarlos en oportunidades.

Cuando los padres pasan por problemas, lo que primero quieren hacer es a proteger a los hijos. Protegerlos es la respuesta instintiva para evitarle sufrimiento. Sin embargo, permitir que se den cuenta de lo que est谩 viviendo la familia, les ayudar谩 a tener un contacto real con la vida.

Cuando un ni帽o aprende desde peque帽o a tener calma, buen 谩nimo y paciencia, ser谩 m谩s fuerte emocionalmente hablando. Adem谩s de esto, estar谩 m谩s capacitado para responder a los problemas t铆picos de la adolescencia y adultez; de esta manera, su vida ser谩 mucho m谩s plena.