Ex dirigente de la UAR avala el regreso del Campeonato Argentino

La vuelta del Campeonato Argentino de selecciones mayores ser铆a posible siempre que no choque con el rugby profesional de acuerdo con la visi贸n que tiene Manuel Galindo, ex vicepresidente de la Uni贸n Argentina de Rugby (UAR).

鈥淎 m铆 me encantaba el Argentino. Era una buena vidriera para los jugadores que por alguna raz贸n no eran detectados por el sistema Pladar y que despu茅s terminaban jugando en alguna liga menor de afuera. Por eso, me parecer铆a bien que volviera, pero no tendr铆a que ser antag贸nico a la parte profesional del rugby argentino鈥, se帽al贸 el dirigente.

La opini贸n de Galindo al diario La Gaceta fue en el mismo sentido en que se expres贸 el ex capit谩n de Los Pumas Hugo Porta, aunque se diferenci贸 en cuanto a la situaci贸n de los clubes.

鈥淣o estoy de acuerdo con Hugo, y se lo he dicho, en hablar de rugby de clubes. Durante mucho tiempo hemos discutido con los de Buenos Aires en que el rugby tiene que ser de uniones y no de clubes. Debemos fortalecer las uniones para que no nos pase lo que a otros deportes. De todas maneras, creo que m谩s importante que esas discusiones es invertir en que el rugby sea cada vez m谩s seguro para quienes lo juegan鈥 y tambi茅n 鈥渃reo que la verdadera discusi贸n deber铆a ser c贸mo se derraman los fondos hacia el rugby de base鈥.

El Campeonato Argentino se jug贸 por 煤ltima vez en 2017. Despu茅s, con la reestructuraci贸n de competencias que realiz贸 la UAR qued贸 marginado y no estaba en la agenda de 2020.

Galindo tambi茅n hizo referencia a la participaci贸n del rugby argentino en torneos del hemisferio sur. 鈥淎 todos les encanta hinchar por Los Pumas en los mundiales pero, para ponernos al nivel de los mejores, tenemos que acostumbrarnos a jugar contra ellos. Por eso, primero tenemos que preguntarnos: 驴contra qui茅n queremos jugar? Si es contra las potencias, tenemos que prepararnos como ellos鈥, asegur贸.

R茅cord de p煤blico

El regreso del Super Rugby reuni贸 a 43.000 personas en el estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, para el partido que disputaron ayer Auckland Blues y los Wellington Hurricanes.

Esta concurrencia de p煤blico super贸 casi por el doble a los 22.800 hinchas que fueron el s谩bado al encuentro entre Highlanders y Chiefs en la ciudad de Dunedin.

A su vez, esta cifra signific贸 un nuevo r茅cord de p煤blico en el estadio Eden Park que no se hab铆a registrado en los 煤ltimos quince a帽os.

La victoria de Auckland Blues sobre Wellington Hurricanes por 30-20 en el marco del torneo que ser谩 disputado solo por los cinco equipos de Nueva Zelanda qued贸 al margen ante la gran expectativa del p煤blico en medio de la pandemia de coronavirus.

Los fan谩ticos asistieron al estadio sin tapabocas y tampoco se sugiri贸 el distanciamiento social luego de la decisi贸n del gobierno neozeland茅s de levantar todas las restricciones.

Nueva Zelanda registr贸 22 muertes sobre 1.500 contagios de coronavirus y hace tres semanas no tiene ning煤n caso positivo.