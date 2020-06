La prensa italiana critica a Lautaro Martínez por “estar pensado en Barcelona”

14 junio, 2020 55

La prensa deportiva italiana criticó este domingo la actuación de Lautaro Martínez en la eliminación del Inter de la Copa Italia tras el empate frente a Napoli (1-1), y afirmó que el jugador argentino “está con la cabeza en otra parte” por su posible pase al Barcelona de España desde la próxima temporada.

“Lautaro está con la cabeza en otra parte, pensando en Barcelona”, tituló la Gazzetta dello Sport en referencia a la deslucida actuación de bahiense en el estadio San Paolo, donde el local hizo pesar el 1-0 logrado como visitante en la ida.

El diario deportivo subrayó que a Martínez “se lo vio distraído” y por esa razón fue reemplazado en el segundo tiempo por el delantero chileno Alexis Sánchez.

“Lautaro decepciona y ahora la pelota es del entrenador Antonio Conte: no es una gestión fácil. Martínez no estuvo en el campo. No se lo vio. Sólo un disparo al.arco en el primer tiempo”, afirma La Gazzetta dello Sport.

En tanto, Mediaset calificó al ex Racing como “el gran ausente de la noche” y sugirió que es “fácil, demasiado fácil”, saber por qué.

“Durante meses, lo han acompañado demasiadas voces del mercado”, resumió antes de pronosticar que “Lautaro puede convertirse en un caso en lo que queda de temporada” si Conte no reconduce la situación.