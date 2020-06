Aniversario del ascenso histórico: Hace tres años Comu llegaba a La Liga Nacional

12 junio, 2020 38

El 12 de Junio se cumplen tres años del triunfo de Comu sobre Estudiantes de Olavarría. Hugo Sánchez Jefe de Equipo del aurinegro recordó especialmente aquella seguidilla de partidos que dejaron al aurinegro en la Liga Nacional.

Llegar a las finales fue un salto muy grande y realmente eso nos marcó que el camino que estábamos siguiendo era el correcto. Una cosa es llegar a las finales donde vos te sentís complacido y decís el sueño es una realidad. Pero una vez que vos entras en los play off y que perdimos el primer partido, ganamos el segundo y perdimos el tercero allá realmente ahí uno entra un poco en crisis y empieza a tener ciertos miedos. No sé si son miedos pero uno piensa estoy tan lejos y a un partido de que se termine y volver a empezar en el TNA realmente a uno lo ponía bastante mal.

¿Cómo fueron esos días?

Había amanecido, después de perder el tercer partido tuvimos algunas conversaciones, algunas reuniones, y a la tarde yo tengo una reunión con el Kily (Romero) nuestro capitán y le pregunto qué pasaba. También uno tiene que tener claro que para nosotros esa era una experiencia totalmente distinta a cualquier experiencia que uno puede tener en la vida. De repente hablar con un hombre como él con mucha experiencia me trajo mucha tranquilidad. Me acuerdo que me dijo quedate tranquilo viejito, nosotros esta noche vamos a ganar. Vamos a ganar este cuarto partido. Quedate tranquilo estas cosas pasan pero nosotros estamos muy unidos como grupo, hoy tuvimos una conversación y la idea es ganar si o si. Y tenemos que ganar porque tenemos que coronar todo este trabajo.

Realmente esta conversación con el capitán fue muy, como te diría, muy sanadora del alma, encontrarte con hombres muy decidido de lo que están haciendo hace que vos te tranquilices y traigas cierta paz.

¿Cómo fue ese partido?

La verdad fue un hermoso partido. Te digo más, hoy cuando tengo ganas es el partido que miro casi siempre. En el año lo miro una o dos veces. Yo no lo viví con mucha ansiedad porque estaba muy tranquilo. Esa charla con el Kili fue lo que me calmó. Estabamos seguros de que íbamos a ganar. Cuando fuimos al suplementario pensé, hoy tenemos que ganar. Y fue fue lo que paso.

¿Y después?

De ahí mi situación fue de tranquilidad. Con el equipo que teníamos no nos podían ganar. Esa era la certeza. O sea que siempre hay situaciones encontradas. Llegar a la final es una cosa, cuando estás en la final jugando los play off. Lo que uno vive en estas situaciones en la vida muy rara vez se vuelven a repetir. Es lo que uno busca toda la vida en el deporte llegar a estas situaciones donde llegas y alcanzas una retribución tan grande como es la que tuvo. Un Club donde yo me crie y me forme como adolescente y como hombre; con el que tuve contacto toda la vida llegar a jugar la Liga es algo impresionante. Hasta hoy uno no se da cuenta, recién cuando lo mira de lejos uno se da cuenta donde está.

Y ahora como lo vivís?

Hoy siento que Comunicaciones es Mercedes y cuando te das cuenta de eso te das cuenta lo que logró Comunicaciones. Así que en estas épocas realmente cuando yo miro estos partidos se me pone la piel de gallina. Estoy muy ansioso. Ayer estaba mirando con María (mi señora) y estaba muy nervioso. Mucho más que en el partido. Imaginate lo que es revivir un juego como ese de Olavarría.

¿Qué significó a vos como Jefe de Equipo aquel ascenso?

Cuando yo vuelvo a Mercedes, me integro a la Comisión y quedo a cargo de la parte de básquet les dije en una reunión que teníamos que trabajar para jugar el TNA. Ese día me dijeron que si y también que estaba viejo y un poco loco. Pero hicimos el camino, confiamos mucho en nosotros y siempre los que estamos en esta Comisión tuvimos en claro algo: en lo que participemos queremos ser protagonistas. Yo creo que eso es lo que te lleva al éxito. Porque para ser protagonista lo que uno tiene que tener claro es que tiene que hacer todas las cosas bien. Entrenar bien, tratar bien a los jugadores a sus familias, que estén contenidos. Que solamente el jugador tenga que preocuparse del entrenamiento y sobre todo contenerlos mucho. Que ellos sepan que nosotros somos personas de bien y los vamos a tratar bien. Esto es muy del mercedeño, así somos nosotros y yo creo que ese es el logro. Un 50% pusimos nosotros y otro 50% creo que fue la suerte. Hoy uno está más tranquilo tiene mucha más experiencia entonces es como que aquello hoy lo vemos como una hazaña. En ese momento no sabíamos nada y entramos en un camino que realmente era escabroso. Todos nos decían que era una locura, pero haciendo bien las cosas y siendo buena gente logramos lo que logramos, llegar con Comunicaciones a la Liga Nacional.

· Quienes fueron los que accedieron al título

Con Fernando Rivero como cabeza del cuerpo técnico junto a Santiago Turri como primer asistente, Pablo Mattarolo como segundo y Ramiro Eguiguren en la Preparación Física se inició el proceso que desembocó en aquel título.

A partir de allí se constituyó el grupo al que fueron llegando destacadas figuras de la categoría como Gastón Essengue, Nicolas Lauría, Ariel Pau, Gastón Torre que se unieron a el Kily Romero uno de los sobrevivientes de la primera temporada de Comu en el TNA. A estos se sumaron jóvenes que le darían mucho al equipo tal lo casos de Matías Aristu, Nicolás Giménez, José Defelippo, Santiago Ferreyra, Gabriel Frencia, Valentín Costa, Mateo Viana e Ignacio Farías estos tres últimos juveniles que rotaban en la conformación del plantel. A mitad de temporada se sumó Franco Vieta proveniente de Libertad de Sunchales en reemplazo de Valentín Burgos.

A ellos se sumaron Hugo Sánchez como Jefe de Equipo y Hugo Blanco el Utilero.