Goya: recuperó la libertad y ratificó que aguarda la nulidad de su condena

11 junio, 2020 5

“Cumplió con los dos tercios de una pena que en realidad no está firme”, aseveró su abogado, quien insistió que confían en que será favorable la respuesta de la Corte Suprema. “Ahora me dedicaré a obtener mi absolución”, afirmó Pereira a El Litoral.

El 4 de octubre del 2019, luego de tomar conocimiento extraoficialmente de que había una orden de detención en su contra, el ex concejal de Goya, Ariel Pereira, se presentó en la comisaría. Desde aquel día y hasta ayer permaneció detenido para cumplir una condena por presunto fraude a la administración pública porque durante 19 meses cobró un plus de $238 en concepto de un título universitario que aún no había obtenido. En reiteradas oportunidades insistió en que por error le añadieron ese ítem a su dieta y por ello inclusive acudió a la Corte Suprema. Tras recuperar su libertad, remarcó que ahora su objetivo es que lo absuelvan.

“Cumplió con los dos tercios de una pena de dos años de prisión efectiva que en realidad no está firme”, expresó el abogado defensor de Pereira, Pablo Fleitas, quien recordó que “precisamente como la ejecución de la condena se concretó sin respetar la normativa vigente, es que en aquel momento realizamos una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para tratar de que quedara sin efecto aquella detención ilegal”.

Sin embargo, transcurrieron los meses, primero llegó la feria judicial y luego la pandemia. Mientras tanto, Pereira seguía detenido. Y si bien el pasado lunes le notificaron que el STJ dio lugar a su planteo, también fue informado de que este quedó abstracto ya que había cumplido con los dos tercios de su condena. Una cuestión no menor considerando que al cumplimentar ese y otros requisitos exigidos por la normativa vigente, el ex edil ya estaba en condiciones de obtener al beneficio de la libertad condicional.

Para acceder a ella, a principios de mayo pasado, la defensa de Pereira ya había realizado las presentaciones correspondientes y por ello sólo aguardaba la respuesta desde el Juzgado de Ejecución de Condena. “El jueves 4 de junio cumplió con los dos tercios, pero lamentablemente se dilató el dictamen. Finalmente, se concretó hoy (ayer) cerca de las 13 y después de que se cumplieron con los trámites de rigor, aproximadamente a las 13.30, Pereira recuperó su libertad”, especificó Fleitas a El Litoral.

De la misma forma

Luego de llegar a su casa y abrazar a su familia, Pereira expresó su felicidad por estar nuevamente con los suyos . “Salí de la comisaría y vine a mi casa caminando. De la misma forma en la que aquel 4 de octubre, acompañado por mi esposa, llegué a la comisaría para presentarme voluntariamente porque me enteré de que habían ordenado que me detuvieran”, afirmó el ex edil goyano a El Litoral.

Si bien ahora dedicará su tiempo a estar con sus seres queridos, también adelantó que se profundizará su tarea destinada a “lograr mi absolución. Además, voy a trabajar para tratar de evitar que otra persona tenga que sufrir esta situación injusta”.

En este contexto, cabe recordar que la defensa del ex edil presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema que aún está pendiente de resolución. Y en esa instancia, en febrero pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en representación del Estado, se presentó como amicus curiae en la causa de Pereira.