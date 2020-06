El Reino Unido superó los 40.500 muertos por covid-19

9 junio, 2020 15

El gobierno brit谩nico inform贸 que se registraron otras 55 nuevas muertes por coronavirus en las 煤ltimas 24 horas, la cifra m谩s baja desde que se impuso el confinamiento el pasado 23 de marzo pero que eleva el total de fallecidos hasta los 40.597.

Seg煤n los datos proporcionados ayer por el Ministerio de Salud brit谩nico, Escocia e Irlanda del Norte no registraron nuevos decesos a causa del virus por segunda jornada consecutiva.

La reducci贸n de casos ocurre cuando el Reino Unido, el pa铆s europeo con m谩s muertes por la pandemia, contin煤a su proceso de desescalada y habilit贸 la reapertura de escuelas de primaria y de algunos comercios de bienes no esenciales.

No obstante, tambi茅n desde ayer entr贸 en vigencia la cuarentena obligatoria de 14 d铆as para los viajeros que ingresen a su territorio.

Esta medida provoc贸 un gran descontento en el sector tur铆stico y sobre todo en el de la aviaci贸n, lo que ha llevado al grupo IAG y a Ryanair a presentar una demanda ante la justicia para que se pronuncie sobre la restricci贸n que consideran 鈥渄esproporcionada鈥 e 鈥渋njusta鈥.

(GAL)