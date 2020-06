Gallardo y la chance de Selección

9 junio, 2020 15

Que聽Marcelo Gallardo聽tiene condiciones para ser t茅cnico de la聽Selecci贸n聽est谩 clar铆simo. Lo dice su presente en聽River聽y por supuesto sus logros. Ojo,聽Roberto Fabi谩n Ayala, actual ayudante de campo de聽Lionel Scaloni, piensa lo mismo. Sin embargo, eso no quita que el Rat贸n se haya hecho eco de lo que se dec铆a en su momento cuando se buscaba un conductor para la celeste y blanca y, por supuesto, el Mu帽eco aparec铆a en primera plana. “A nosotros nos toc贸 al rev茅s que a Gallardo, pero eso no quiere decir que no estemos capacitados para dirigir a la聽Selecci贸n”, le dijo Ayala a聽Ol茅, marcando que la de Scaloni y la de este cuerpo t茅cnico es la primera vez en un banco tan pesado.