“Me picó el bichito de ser presidente de Racing”, dijo Diego Milito

9 junio, 2020 23

El hoy secretario t茅cnico de Racing Club, Diego Milito, anticip贸 su deseo de “ser presidente” del club de Avellaneda, porque, seg煤n afirm贸, le “pic贸 el bichito” en los 煤ltimos tiempos para ir por ese cargo.

“Al principio pens茅 que eso no era para m铆, pero reconozco que en los 煤ltimos tiempos me pic贸 el bichito de ser presidente, no se si en este momento o m谩s adelante”, le revel贸 a Infobae el ex goleador “acad茅mico”.

“Se pueden hacer un mont贸n de cosas desde ese lugar tambi茅n, as铆 que veremos c贸mo sigue mi vida en Racing”, expres贸 Milito respecto de las elecciones que tendr谩n lugar en diciembre pr贸ximo en el club hoy presidido por V铆ctor Blanco.

Posteriormente, y respecto de su actual funci贸n, se mostr贸 “contento porque Lisandro L贸pez va a renovar contrato. S茅 que todav铆a tiene el fueguito encendido y eso es bueno para 茅l y para Racing”, apreci贸.

“Y tengo mucha fe en Sebasti谩n Beccacece. A m铆 siempre me gust贸. Lo conozco desde 2015, cuando yo jugaba y con V铆ctor (Blanco) surgi贸 su nombre y le dije que se hablara con 茅l porque me parec铆a un gran t茅cnico que iba a tener futuro. Despu茅s firm贸 con la Universidad de Chile y no se dio. Pero siempre cre铆 que iba a ser el entrenador que es, con un gran compromiso y una gran capacidad”, afirm贸.

“Cuando Sebasti谩n estaba en Independiente era dif铆cil acercarme, pero despu茅s se dio la posibilidad y no dud茅. Ten铆a ganas de revancha porque se pueden hacer cosas importantes con 茅l. Ganarle a Independiente fue un espaldarazo grande para todos, pero no tuve ni tengo dudas que Beccacece es el mejor entrenador que puede tener Racing”, remarc贸.

Y finalmente sobre el posible regreso de Ricardo Centuri贸n a Racing sostuvo que 茅l es “pro jugador”, que con el jugador que est谩 a pr茅stamo en V茅lez Sarsfield “no hubo pelea. No tengo nada en contra suya, al contrario, siento un gran cari帽o por 茅l, y lo sabe. Despu茅s veremos qu茅 es lo mejor para todas las partes”, alert贸.