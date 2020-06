Instalan centro de monitoreo y dieron negativos 6 tests ordenados por la Justicia

8 junio, 2020 6

En el hospital de Ituzaingo 鈥淩icardo Billinghurst鈥 recibieron el equipamiento que facilitir谩 la atenci贸n de consultas y el control de quienes est谩n aislados. Hasta ahora, varios de los participantes de una 聽fiesta que se habr铆a realizado en cuarentena, no estar铆an afectados.



鈥淗ace un rato recibimos el equipamiento por parte del Ministerio de Salud P煤blica de la Provincia para instalar un centro de monitoreo por el coronavirus鈥, expres贸 el director del hospital 鈥淩icardo Billinghurst鈥 de Ituzaing贸, F茅lix Piris al ser consultado ayer por El Litoral. Estim贸 que el sistema se habilitar谩 en el transcurso de la semana y de esa forma sumar谩n una herramienta en la lucha contra la pandemia. Asimismo, indic贸 que dieron negativas las seis muestras que fueron ordenadas por la Justicia en el marco de una investigaci贸n por una fiesta que se habr铆a realizando durante la cuarentena.

鈥淯n par de computadoras, un televisor y otros elementos son los que nos entregaron. Ahora debemos organizarnos para que funcione correctamente. Una vez que se active, tendremos l铆neas exclusivas para atender la emergencia sanitaria鈥, coment贸 Piris. En este punto record贸 que hasta ahora, por ejemplo, si una persona ten铆a s铆ntomas compatibles con la enfermedad deb铆a llamar al 107. Sin embargo, cuando habiliten el call center 鈥渓a idea es tener un n煤mero fijo y otro de un m贸vil que recepcione whatsapp para que 聽aquellos que 聽no tengan cr茅dito disponible para llamar, igual puedan comunicarse鈥, especific贸 el director del hospital 鈥淩icardo Billinghurst鈥.

Si bien aclar贸 que no tienen una fecha exacta para la puesta en funcionamiento del nuevo servicio, asever贸 que lo har谩n en el transcurso de la semana. 鈥淗ay que tener en cuenta que debemos disponer de personal, de las l铆neas habilitadas y por supuesto, previamente, informar a la comunidad de que puede comunicarse con nosotros鈥. A esto agreg贸 que 鈥減or esa v铆a nos podr谩n hacer consultas para evacuar dudas referida al covid -19, sin necesidad de venir hasta el hospital.

Seguidamente, al ser consultado sobre los hisopados realizados d铆as atr谩s 聽por orden judicial, afirm贸 que 鈥渄ieron todos negativos鈥.

No obstante, record贸 que m谩s de una veintena de personas contin煤an aisladas. 鈥淪i bien no tienen s铆ntomas compatibles con la enfermedad, est谩n cumpliendo con la cuarentena porque son pobladores que vinieron de diferentes lugares del pa铆s鈥.

(CC)