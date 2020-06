Instan a usar barbijos en Mercedes y recuerdan que hay una resolución que establece multas

3 junio, 2020 15

La Subsecretaria de Seguridad, a cargo de Pedro Mamani, aumenta los controles y operativos sobre el Uso Obligatorio del Barbijo en la v铆a p煤blica.

En alusi贸n a las palabras del Intendente Diego Caram durante la conferencia del lunes, 鈥渧emos que hay mucha gente que no respeta las normas y las medidas preventivas, ante el no cumplimiento vamos a tomar medidas, una de ellas ser谩 prohibir las salidas recreativas y las reuniones familiares鈥, la Subsecretar铆a aument贸 los operativos en Paraguay Chir贸 y la Zona C茅ntrica. Participan en estos controles: Guardia Urbana, Direcci贸n de Transito y Educaci贸n Vial, junto a la Polic铆a de Corrientes. Cabe se帽alar que los inspectores entregan barbijos a los peatones que no cumplan con la medida preventiva.