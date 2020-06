Lionel Scaloni: “Mis hijos se hicieron de River

3 junio, 2020 9

El entrenador de la Selecci贸n volvi贸 a explicar qu茅 quiso decir cuando habl贸 del 鈥渃alor de la Bombonera鈥 y revel贸 que llev贸 a sus hijos a la final de la Copa Argentina para ver al equipo de Gallardo.

“A m铆 me gustaba la Bombonera”, dijo Lionel Scaloni. Acto inmediato, en el mundo del f煤tbol se arm贸 una pol茅mica supercl谩sica. Tanto ruido se gener贸 que el entrenador de la Selecci贸n聽volvi贸 a hablar en varias ocasiones sobre lo que quiso expresar. Pero este martes聽agreg贸 otro dato: una revelaci贸n familiar para demostrar que no tiene nada en contra de River.

“Si yo tendr铆a que decir la verdad…聽Cuando fui a ver la final de River de la Copa Argentina en Mendoza, llev茅 a mis hijos de cuatro y de ocho a帽os. Y se hicieron de River”,聽relat贸 sobre el encuentro que el equipo de Gallardo le termin贸 ganando 3-0 a Central C贸rdoba.聽“Lo que dije de la cancha聽no va por un tema de camiseta, de aliento.聽Yo no soy as铆. No estoy para desunir. S贸lo habl茅 del calor del p煤blico, de acercar a la gente. Fue una respuesta de la que se hizo una bola. Pero bajo ning煤n aspecto le quise faltar el respeto a la gente de River”, agreg贸 Scaloni en TyC Sports.

Recapitulando, todo comenz贸 cuando a Scaloni le preguntaron sobre lo que significaba que la Selecci贸n sea local en la cancha de Boca. “A m铆 me gustaba jugar en la Bombonera, no lo niego.聽Como en Rosario, Newell’s o Central. Pero la decisi贸n de la cancha de Boca me pareci贸 acertada.聽La cancha de Newell’s llena es linda (NdeR: el DT surgi贸 de la Lepra). Adem谩s est谩 bueno sacar a la Selecci贸n al Interior. Nos gustar铆a jugar afuera. No creo que se gane o se pierda por jugar en otra cancha, pero el ambiente ayuda”.

Luego, exclam贸: “Cuando a m铆 me dicen que no nombre a la cancha de River, es simplemente porque River ya est谩 estipulado para la Selecci贸n. Porque la Copa Am茅rica la vamos a jugar ah铆. Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar y a las que pocas veces se hab铆a ido, pero en ning煤n momento descart茅 la de River”, explic贸 Scaloni al diario Ol茅.