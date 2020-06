Ricardo Colombi: “Estamos trabajando con el Gobernador permanentemente”

2 junio, 2020 98

En declaraciones al programa de Esteban Mi帽o, Ricardo Colombi destac贸 el trabajo que viene realizando con el Gobernador Gustavo Vald茅s, sobre las medidas.Toc贸 temas de 铆ndole nacional y la como afecta la pandemia

El senador provincial,, Ricardo Colombi expres贸 abiertamente su trabajo en conjunto con el Goberador, Gustavo Vald茅s: “Estamos hablando con el Gobernador para plantear salidas a los problemas que tienen hoy los comerciantes, y las distintas empresas. Estamos trabajando juntos”. Indic贸.

Volvi贸 a cargar contra el intendente de Mercedes, Diego Caram. “El Intendente demuestra su autoritarismo al decir que no le va a temblar el pulso para tomar las medidas. No es as铆, el poder no es eterno”, Sostuvo el legislador mercede帽o.

Sobre las medidas tomadas sobre la cuarentena que contin煤a extendi茅ndose en la Argentina expres贸:”Creo que hay que flexibilizar las salidas dentro de las ciudades y continuar con los controles que se vienen realizado en las rutas”. Tambi茅n fue contundente al decir que “se tomaron medidas apresuradas que impactan directamente contra la econom铆a y el bolsillo de las familias del pa铆s”.

“Pensaron que iban a poder administrar la medida para que llegue a todos y se les fue de las manos”, sentenci贸 Colombi sobre la implementaci贸n del Ingreso Familiar que le cost贸 la salida al ex Jefe de Anses.

“Debemos ponernos de acuerdo en tocar cinco o diez puntos que son necesarios en el Pa铆s en tema de educaci贸n, de econom铆a. Hay que realizar varias reformas”, agreg贸 Colombi

Sobre el Gobierno Nacional:

“Al no tener un norte financiero y fiscal hace a que cada vez tengamos m谩s pobreza en el pa铆s. Si vos gastas m谩s de lo que ten茅s, obviamente vas a seguir teniendo deudas”. Culmin贸